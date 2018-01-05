Başbakan Binali Yıldırım: Çirkin oyunlarla kimsenin varacağı yer yoktur, o dönemler geride kaldı

Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Akif İnan Vakfı hizmet binasının açılış töreninde konuştu.

Konuşmasına Mehmet Akif İnan'a Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Başbakan Yıldırım, "28-29 Ocak 1995 tarihinde İstanbul'da merhum Mehmet Akif İnan'ın kurucusu olduğu sendikasında sempozyum yapmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız da o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı. O sempozyum büyük bir motivasyon sağlamıştır. Savunduğu değerler daima bizim yolumuzu aydınlatmıştır." diye konuştu.

Akif İnan'ın, unutulmaz dizeler bıraktığını anlatan Yıldırım, "Geniş coğrafyamızda barışa ve huzura hasret, özellikle de çok sevdiği Mescid-i Aksa'ya hasret içinde gözlerini hayata kapadı. Her şair gibi arkasında unutulmaz dizeler bıraktı. Ama, o Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir diyen Recep Tayyip Erdoğan, bütün dünyaya Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün asla yalnız olmadığını duruşuyla ortaya koydu." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: 2023 hedeflerimize doğru ilerlerken güçlü bir Türkiye'yi inşa etmenin gayreti içerisindeyiz.https://t.co/bKGZvHsZiq pic.twitter.com/k1wUNWfDFB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Ocak 2018

"Bu topraklardan Akif İnan'ların, Necip Fazıl'ların, Cemil Meriç'lerin çıkması en büyük hedefimizdir"

Kültür ve sanat alanında son 15 yılda önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize düşen görev Akif İnan ve arkadaşlarının bize bıraktığı kültür mirasına sahip çıkmak ve geliştirmektir. Kültür ve sanat konusunda son 15 yılda önemli yatırımlar yaptık. Bu topraklardan yeni Akif İnan'ların, Necip Fazıl'ların, Cemil Meriç'lerin çıkması en büyük hedefimizdir. Bu sebeple yaşayan kütüphane anlayışını getirdik. Kültür sanat çalışmalarını her daim destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Hem geçmişimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız hem de yeni yüzümüzü bütün dünyaya tanıtacağız. 2023 hedeflerimize doğru ilerlerken güçlü bir Türkiye'yi inşa etmenin gayreti içerisindeyiz."

"Milletin emanetine uzanan ellere dur demek bizim en büyük görevimizdir"

Akif İnan'ın Hicret ruhunu ve geleneğin gücünü şiirinde taşıyan büyük bir şairlerden biri olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"15 yıl boyunca tıpkı biz de Akif hocamızın yolundan gidiyoruz. Kimsenin karşısında eğilmedik, bükülmedik. Bundan sonra da dik duracağız. Milletimizin emaneti kutsaldır. Milletimiz bize bir emanet verdi, kim ki o emaneti almaya yeltenir, bizi ve milletimizi karşısında bulur. Milletin emaneti kutsaldır ve o emanate uzanan ellere dur bakalım demek bizim en büyük görevimizdir. Çirkin oyunlarla, tahriklerle, kışkırtmalarla kimsenin varacağı yer yoktur ve artık o dönemler geride kalmıştır. Mazlumların, mağdurların hakkının hukukunun koruyucusu olacağız."

Kahraman şehit polis Fethi Sekin'in 1. ölüm yıldönümü

Konuşmasında şehit polis Fethi Sekin'i de anan Yıldırım, "Bir yıl önce alçak teröristlere karşı göğsünü siper eden şehidimiz Fethi Sekin'e, Beytüşşebap'taki şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." dedi.

Kaynak: TRT Haber