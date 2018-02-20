Başbakan Binali Yıldırım: Çiftçiye verilen destekleri 7 kat arttırdık

Başbakan Binali Yıldırım Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor" programında konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Çiftçiye verilen destekleri 7 kat arttırdık. Tarımsal hasılatta Avrupa'da 4. sıradaydık, şimdi 1. sıradayız. Teknolojide ilimde ne kadar iyi olursanız olun tarım her devrin vazgeçilmez sektörüdür. Çünkü insanlar yiyecek içecek ve hayat devam edecek."

"Türkiye tarımda ihracatçı ülke konumundadır. Tarım ihracatımız 3.7 milyar oldardan 17 milyar dolara çıktı. Hayvancılık desteğini 15 yılda 36 kat arttırdık. Son 15 yılda hayvancılığa toplam 25 milyar destek sağladık. Yerli üretimi destekleme modelini geliştirdik."

"Bankacılık verilerine göre sektörün tarım alanında kullandırdığı kredi miktarı geçen yıl yüzde 19.8 arttı ve 197 milyar liraya yükseldi. 2018 yılının çiftçilerimiz için kazançlı geçeceğine hiç şüphem yoktur."

"Anadolu toprakları birçok ürünün anavatanıdır. Hükümet olarak bütün gayretlerimiz gerekli ürünleri yeterli miktarda üreterek bereketli toprakların hakkını vermektir."

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