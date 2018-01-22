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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün saat 14.00'te bir araya gelecek.

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Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bugün Çankaya Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İHA

Etiketler: Kılıçdaroğlu, CHP, Başbakan Yıldırım
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