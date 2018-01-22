Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bugün Çankaya Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştirecek.

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Kaynak: İHA