Başbakan Binali Yıldırım: Milletimiz aydınlık yarınlarını inşa ediyor

Başbakan Binali Yıldırım Burdur'da AK Parti İl Kongresi öncesi halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

- 15 yıldır memleketimiz için doğusu batısı kuzeyi güneyi için çalıştık Türkiye'yi 3 kat büyüttük.

- Dünya Somali'yi unutmuştu açlık, yoksulluk, terör, çaresizlik Somali'nin kaderi olmuştu. Ama bir yiğit çıktı yalnız değilsiniz dedi. Bizzat oraya giderek dünyaya dedi ki Türkiye burada Recep Tayyip Erdoğan burada.

-Sadece Türkiye'de değil sacede 81 milyon'un değil etrafımızdaki mazlum mağdur insanlarında derdine derman oluyoruz. Gün birlik olma günüdür.

-Köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa ediyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır.

-Yarın yeni bir seneye giriyoruz 2018'in Ülkemize insanlarımıza barış ve kardeşlik getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum

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