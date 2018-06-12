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Başbakan Yıldırım: İslamofobiyle Avrupa değerleri istediğimiz noktaya gelmez

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristanlı mevkidaşı Boyko Borisov ile ortak açıklama yaptı.

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Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Turizm iki ülke arasında yıldan yıla gelişiyor. Trans Avrupa ulaşım koridorunun Türkiye tarafındaki yeni hızlı tren projesine birkaç ay içerisinde başlıyoruz. Tarihi İpekyolu tekrar canlanmış olacak.

Türkiye fedakarlık yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin yaptığı bu fedakarlığı dostlarımızın görmesini bekliyoruz. Türkiye'nin AB üyelik hedefi devam ediyor. AB'nin gelecek vizyonunu belirlemesi ve kafa karışıklığını gidermesi gerek.

- Avusturya'nın aldığı kararın geleceğin Avrupa'sı bölgesel barış için tehdit olduğunu ifade etmek isterim. Bölgemizin huzura ihtiyacı var. İslamofobi söylemleriyle Avrupa değerleri hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelmez. Bu yanlıştan Avusturya hükümetinin bir an önce dönmesini bekliyoruz. Çok büyük bir yanlış ve talihsizlik. 

Bulgaristan Başbakanı Borisov:

- Bulgar siyasetçiler Azeri gazından bahsediyordu. Türkiye AB üyesi değil. Bulgaristan'ın AB üyesi olmasıyla o düzenlemelere uyması gerekiyor. Avrupa Komisyonuyla çalışıyoruz. Bulgaristan'a gelecek gazın düzenlemesi konusunda. Türkiye'nin taahütlerini yerine getirdiğini görüyoruz.

- İpek yolunu tekrar canlandırıyor olacağız. Bulgaristan olarak taahütlerimizi yerine getiriyoruz. Bu tür projelere karşı olanlar varsa Rus tarafıyla şunda mutabık kaldık TürkAkım'ı da Bulgaristan'a gelecek. AB ile müzakereler sürecek.

- Yıldırım'ın Bulgaristan'a seçimlerden sonra gelmesinde de mutabık kaldık. Birikte doğalgazın açılışını yapabiliriz. Topraklarımızdaki camilerin tamiratını gerçekleştiriyoruz. Nasıl ki siz kiliseleri yaptırıyorsanız. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Bulgaristan
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