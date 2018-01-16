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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım: Bugüne kadar egemenlik haklarımızdan taviz vermedik, vermeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım: Bugüne kadar egemenlik haklarımızdan taviz vermedik, vermeyeceğiz

Başbakan Yıldırım, "Bugüne kadar egemenlik haklarımızdan şartlar ne olursa olsun taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım: Bugüne kadar egemenlik haklarımızdan taviz vermedik, vermeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Dost bildiğimiz bazı ülkeler hem de NATO içinde olanlar bize karşı terör faaliyeti yürütenlerle beraber bir ordu kuruyorlar. Ancak bugünlerde gerçek dost olanlar ve gerçek dost olmayanlar belli oluyor. NATO'nun sınırları, Türkiye'nin güney sınırlarıdır. NATO'nun sınırlarını korumak, terör gruplarına mı kaldı? Biz kendi sınırımızı koruruz. Her türlü ülkemize yönelecek bu terör faaliyetlerinin de üstesinden gelmesini biliriz. Fırat Kalkanı'nda bunu yaptık, icap ederse yeni alanlarda da bunu en güzel şekilde yerine getiririz.Türkiye'nin bölgedeki teminat gücünü zayıflatmaya yönelik planlar var, biz niyetimizi açıkça belirttik. Bugüne kadar egemenlik haklarımızdan şartlar ne olursa olsun taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz." dedi.

 

 

Başbakan Yıldırım, "Biz müttefiklerimize açık bir çağrı yapıyoruz. Niyetinizi açıkça ortaya koyun. Siz, tabi olduğunuz müttefikliğe, NATO üyeliğinin getirdiği vecibelere uygun olarak hareket edecek misiniz? Yoksa Türkiye'nin içeride ve dışarıda başını ağrıtan çapulcularla iş tutmaya devam edecek misiniz? Bu kararın verilmesi bizim açımızdan hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Medya Ödülleri Töreni
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