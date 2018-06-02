Başbakan Yıldırım: Kulağı Kandil'de, Pensilvanya'da olanlarla gelecek inşa edilemez

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Selçuklu Kültür Merkezi'nde partisinin Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısına katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ankara, tertemiz pırıl prıl bir şehir oldu. Bunu birlikte başardık. Bu kadrolar başardı, sizler başardınız. Ankara Türkiye'nin gözbebeğidir. 16 yıl boyunca Ankaramıza 116 milyar yatırım yaptık. Ankara demokrasi tarihimizde, siyasi tarihimizde neler gördü neler geçirdi ne badireler atlattı. Ne acılar yaşadı.

"İstanbul'dan sonra en fazla şehit verdiğimiz ilimiz Ankara"

En sonuncusu 15 Temmuz, İstanbul'dan sonra en fazla şehit verdiğimiz ilimiz Ankara. O gece canını dişine takan, göğsünü mermilere siper eden vatandaşlarımız tarafından meydanlara doldu, alçaklara hak ettiği dersin verildiği bir dersin adıdır, başkentimizin adıdır. O gece liderimiz cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanlara indiniz. Alçaklara dur dediniz, bayrağımızı indirtmediniz, ezanımızı dindirtmediniz, demokrasimizi kurtardınız.

Başbakan Binali Yıldırım: Tarihi bir seçime gidiyoruz. Allah'ın izni ve milletimizin kararıyla bir kez daha durmak yok yola devam diyeceğiz.https://t.co/qivQYYUC4v pic.twitter.com/OF7bWUrDDe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Haziran 2018

"Tarihi bir seçime gidiyoruz"

Rabbime hamdolsun, umudun büyük hedeflerin büyük hayallerin gerçeğe döndüğü şehir Ankara'dır. Şimdi yeni bir heyecan var. Genel başkanımız, cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir döneme gün sayıyoruz. 24 Haziran'da Türkiye'nin 16 yıllık kazanımlarını 2023'e taşıyacak tarihi bir seçime gidiyoruz. Sizler ülkemizi Cumhuriyetin 100. yılına taşıyacak kadrolar olarak tarihe geçeceksiniz. Sizleri tebrik ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle teşkilatlarımız hep beraber yine meydanlardayız. Yine sahadayız.

"Bu seçimin önemli bir farklılığı var"

Partimizin 13. zaferini kutlamak için sabırsızlanıyoruz. Allah'ın izni ve inayeti ile milletimizin kararı ile 24 Haziran'da bir kez daha ne diyoruz durmak yok, yola devam. İşte bu yolda bayrağı devralacak Türkiye'yi aydınlık ufuklara taşıyacak birbirinden değerli adaylarımız kardeşlerimiz burada. İşte Ankara'nın temsilcileri, birbirinden değerli vekil adaylarımız burada. İnşallah Ankaralı hemşehrilerimizden vekaleti alarak tarihin en güçlü meclisini oluşturacaksınız. Bu seçimin önemli bir farklılığı var bu seçim 16 Nisan referandumundan sonra kabul edilen anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulanacağı ilk seçimdir. Bu seçimin milletvekilleri yeni sistemin ilk milletvekilleri olacak. Türkiye yeni sisteme yeni sistemle beraber çok daha hızlı karar veren ve 2023 hedeflerini vakit kaybetmeden gerçekleştiren güçlü hükümete, istikrarlı yönetime sahip olacak.

"Sizler bu sistemin öncüleri olacaksınız"

TBMM'de yeni bir görev anlayışı ile güçlendirilmiş daha da güçlenmiş yasama, güçlü yürütme, tam bağımsız yargı ile erklerin birbirinden ayrıldığı, demokrasinin güçlenerek geliştiği yeni bir dönemin siz milletvekilleri olarak görev yapacaksınız. Sizler bu sistemin öncüleri olacaksınız.

Başbakan Binali Yıldırım: Bu seçimi bir referanduma dönüştürme çabası var. Halk oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni diğer adaylar 'gelirsek kaldıracağız' diyorlar. İşte meydan işte sandık.https://t.co/qivQYYUC4v pic.twitter.com/inNKu0zG48 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Haziran 2018

"Bu seçimi bir referanduma dönüştürme çabası var"

Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum ibretle izliyorum. Bir referandum çabası var. 16 Nisan halkoylaması ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni diğer adayların tamamı gelirsek değiştireceğiz diyorlar. Bu 16 Nisan'ı tekrar sandığa taşımaktan başka birşey değildir. İşte meydan işte sandık buyrun referandumsa referandum.

"Bugünlerde vaatler havada uçuşuyor"

Hesap yok, kitap yok. Bir tanesi şöyle bakayım ne vadetmiş dedim, bir hesap yaptım. Yıllık 426 milyarlık vaat yapmış. Türkiye bütçesinin üçte ikisi. Mevcudun üzerine bunları da koyacak. Ben, takdiri milletime bırakıyorum.

Başbakan Binali Yıldırım: Bir kulağı Kandil'de, bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez.https://t.co/qivQYYUC4v pic.twitter.com/oYx4Vlqtnr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Haziran 2018

"Bir kulağı Kandil'de bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez"

FETÖ ile ilgili ağızlarından birşey çıkıyor mu? Sadece dedikleri FETÖ'nün iadesini yanlış yapmışız. Sayın İnce, seni birisi 'Amerikalıyım' diye işletmiş. Telefonun ucundaki de Amerikalı değil, buradan açıklıyorum. Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına Feto'yu getirecek misin getirmeyecek misin, bunun için ne yapacaksın, millete bunu söyle. Bu şehitlerin hesabını soracak mısın, sormayacak mısın bunların hesabını ver bunları millete söyle. Bir kulağı Kandil'de bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez.

Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da Türkiye'nin bekası için dik duruştur, Yenikapı ruhunun 2023'e taşınmasıdır. Toplama partilerle kurulan ittifak Türkiye'ye hiç birşey veremez. 16 yıl boyunca devraldığımız Türkiye nerede idi bugün nereye geldi.

Kaynak: TRT Haber