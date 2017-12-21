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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım: Bu karar Kudüs için, barış çabaları için yeni bir fırsat doğurmuştur

Başbakan Binali Yıldırım: Bu karar Kudüs için, barış çabaları için yeni bir fırsat doğurmuştur

Başbakan Yıldırım, "BM Genel Kurulunun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar, Kudüs için, barış çabaları için bölgedeki yeni bir fırsat doğurmuştur." dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım: Bu karar Kudüs için, barış çabaları için yeni bir fırsat doğurmuştur

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Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Kudüs tasarısının 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesini değerlendirdi.

Buna göre, Yıldırım, "BM Genel Kurulunun Kudüs konusunda büyük çoğunlukla aldığı karar memnuniyet vericidir. Bu karar Kudüs için, barış çabaları için bölgedeki yeni bir fırsat doğurmuştur." dedi.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gözdağı ve tehditler ile ülkelerin iradelerini etki altına alma gayretleri BM Genel Kurulundan çıkan bu kararla başarısızlığa uğramıştır. Güçlünün değil, haklının güçlü olduğunu BM bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Oylama, ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'i başkenti ilan etme kararının uluslararası hukuku ve ilgili BM Kararlarını çiğnediğini, insanlık vicdanın ezici çoğunluğuna ters bir karar olduğunu inkar edilemeyecek şekilde teyit etmiştir. Bu karar gösteriyor ki üç semavi din için de kutsal olan Kudüs ile ilgili alınan tek yanlı kararlar asla kabul görmeyecektir."

"Filistin meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmadan, bölgesel ve küresel ölçekte kalıcı barış ve istikrardan söz edilemeyeceğine" dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye her zaman Filistinli kardeşlerinin, ezilenin, adaletin, insanlığın ve Kudüs'ün yanında olacaktır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: kudüs, Başbakan Yıldırım, abd
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