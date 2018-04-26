Başbakan Binali Yıldırım: Bu gayretin arkasında mühendislik projesi vardı ama patladı

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerle sohbet etti.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin adayı olacağı iddialarına dair Başbakan Yıldırım şunları kaydetti;

"Uzun yıllardır içerisinde bulunduğunuz önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda ne eski yerinizi ne de yeni yerinize yaranamazsınız. İnsanlar biriktirdikleri itibarı korumalıdır, tüketmemelidir. İtibar çok zor elde edilir. Ama tüketilmesi kolaydır. Bu kadar gayretin arkasında belli ki bir mühendislik projesi var idi. Ama proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız. Herkes, ben de buradayım, beni de unutmayın mesajını veriyor. Bunu yadırgamamak lazım."

24 Haziran seçimi kararı

Yıldırım, 24 Haziran seçimleri ile ilgili başta ABD ve bazı kesimlerin hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

"Bunu da gizlemiyorlar, demek ki doğru bir iş yaptık, doğru bir karar." dedi.

Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "dönem, vatanı kurtarma dönemidir" sözlerine de tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Vallahi vatanı kurtarma mı, kendini kurtarma mı bilemeyiz, paçayı kurtarma dönemi de olabilir. Vatanın nesini kurtaracağız kardeşim? Vatan kurtuluş savaşında kurtulmuş, Cumhuriyetimiz bütün birikimleriyle bugüne kadar gelmiş." ifadesini kullandı.

Derbide çıkan olaylar

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan kupa derbisine ilişkin konuşan Yıldırım, "Masum bir iş yok, planlı olduğu şüphesi gözardı edilmiyor." dedi.

Ekonomik gelişmeler

Başbakan Yıldırım, gazetecilerin son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ile ilgili sorusuna ise, "Türk ekonomisi her türlü saldırıya, şoka karşı dirençli bir ekonomidir." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin çatı aday arayışı

Muhalefetin çatı aday arayışına ilişkin 2014 cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatan Yıldırım, "CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi bir ortak aday arayışı içinde çok yoğun temasları var. Gördüğümüz kadarıyla buradan bir sonuç da çıkacağa benzemiyor. Partilerin çatı aday denemesi yeni değil. İlk cumhurbaşkanlığı seçiminde de oldu, sonuçlar görüldü. Maalesef çatının sağlam çatılmadığı, çöktüğü ortaya çıktı. Zorlamayla siyaset inşa edilemez" dedi.

Kaynak: TRT Haber