Başbakan Binali Yıldırım: Bölücüleri sandığa gömme zamanıdır

Başbakan Binali Yıldırım, Muş'ta AK Parti mitinginde halka hitap etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Muş, yalanla dolanla boş vaatlerle ortada gezenlere kıymet vermez. Muş hiçbir zaman çukur siyasetine geçit vermedi, alçakların isyana çağrısına karşılık vermedi. Muşlu kardelim biliyorki AK Parti evlatları analarla buluşturan partidir, terörün kökünü kazıyan partidir.

- Bugüne kadar ne yaptı bunlar? AK Parti 16 yıldır ülkeyi baştan başa yaptığı yatırımlarla donatırken bu hamaset siyasetçileri neredeydi? Herkesin birlikte kardeşçe yaşayacağı ülkeyi inşa ederken bunlar neredeydi? Gönülleri buluşturduk kucaklaştırdık. Terörle kararlı bir şekilde mücadelemizi veriyoruz. Bu ülkenin evlatlarını ayrım gayrım yapmadan Kürt demeden, Türk demeden, Arap demeden herkesi bağrımıza bastık.

- Benim Kürt vatandaşı bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır, başımızın tacıdır, kardeşimizdir. Bölücü terör örgütleri bizim kardeşliimizi bozmaya çalışıyor. HDP sizden oy istedi biz 'Türkiye partisi olduk' dediler, desteği sizden aldılar ama emri Kandil'den aldılar. Gençlerimizi, yavrularımızı dağa çıkardılar. Şimdi diyoruz ki artık yeser 'Edi bese'(Artık yeter). Bölücüleri sandığa gömme zamanıdır. Bundan sonra bu topraklarda barış şarkıları söylenecek. İnsanlarımız güven ve huzur içinde yaşayacak. 2 yıldır tüm terör örgütlerine göz açtırmıyoruz hem içerde hem dışarda canlarını okuyoruz. Bunlar şehirleri güzelleştireceğiz diye oyları aldılar, seçildikten sonra belediyenin kaynaklarını kandile aktardılar.

Kaynak: TRT Haber