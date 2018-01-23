Başbakan Binali Yıldırım: Bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu başlarına yıkacağız

Başbakan Binali Yıldırım, şehit yakınları ve gazilere verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne katıldı. Burada konuşma yapan Yıldırım, "Türkiye, karanlık ellerin kirli oyunuyla diz çöktürülmeye çalışılıyor." dedi.

Aziz milletin bu oyuna gelmeyeceğini söyleyen Yıldırım, "Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini elbette kesintisiz bir şekilde yürütecek. Devletin başı dara düştüğünde, bayrağımıza, bağımsızlığımıza en küçük bir küçük tehdit olduğunda aziz millet olaya el koymuştur, el koymaya devam etmektedir." diye konuştu.

"Bütün terör örgütlerinin başını ezeceğiz"

Cerablus'ta, Gabar'da, Afrin'de ve Cudi'de mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyleyen Yıldırım, "Kardeşliğimizi, hukuk ve demokrasiyi koruyarak bütün terör örgütlerinin başını ezeceğiz. Şehitlerimiz ve millet uğruna yaralanan her gazimizin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak." dedi.

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz ölürken, milletçe gözyaşı dökerken, musalla taşlarından şehit cenazeleri kalkarken taziyelerini bile ağız ucuyla iletenler, şimdi biz bu işe hukuk ve meşru müdafaa çerçevesinde son verirken ahkam kesmesinler. Ölen bizim askerimiz, ölen bizim polisimiz, gazi olan bizim Mehmetçik'imiz. Bombaların hedefi olan bizim insanımız."

"Zeytin Dalı Kürt kardeşlerimize karşı yapılıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar"

Bugünlerde aydın maskeli bazı tiplerin, çeşitli mecralarda dillendirdikleri yalanlara karşı millete uyanık olma uyarısında bulunan Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatı sırasında sanki Kürt kardeşlerimize yönelik bir operasyon yapılıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu zinhar doğru değildir. Bu en büyük alçaklıktır." dedi.

"Emperyal güçlerin oyununa gelmesinler, derhal silahlarını bıraksınlar"

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın, bölgede yaşayan Arap, Kürt, Türkmen ve diğer bütün etnik kökene sahip masum ve sivil insanları, alçak PKK, DEAŞ terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak, onları rahata erdirmek için yapıldığını söyledi. Her ne pahasına olursa olsun bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu başlarına yıkacaklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hiç ona buna güvenmesinler. Unutmasınlar, çay gider kum kalır. Bizimle burada birlikte yaşamak istiyorlarsa emperyal güçlerin oyununa gelmesinler. Derhal silahlarını bıraksınlar, milletin başına bela olmaktan vazgeçsinler."

"Terör örgütlerine yardım ediyorlar"

Başbakan Yıldırım, bazı kişilerin, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yorumlar yaptıklarını ancak bu yorumları yaparken terör örgütünün emeline, amacına bilerek yahut bilmeyerek yardım ettiklerinin farkında olmadıklarını söyledi. Yıldırım, "İşte bu salonda, gencecik fidanlarını toprağa vermiş aileler ve canlarıyla cenk etmiş gazilerimiz var. Eğer yürekleri yetiyorsa buyursunlar, yalanlarını burada da söylesinler." dedi.

"Zeytin Dalı Harekatı'na leke sürmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz"

Zeytin Dalı Harekatına yönelik sosyal medya paylaşımlarına da değinen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz rahat olsun. Sosyal medya, sorumsuz medya değildir. Hiç kimsenin hukuka, adalete, meşruiyete uymayan çaba içerisine girme hakkı yoktur. Burada işlenen suçların hesabı da sorulmaya başlanmıştır. Barışa hizmet eden Zeytin Dalı Harekatına leke sürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz."

Kaynak: AA