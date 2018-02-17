Başbakan Binali Yıldırım: Bize izin diyorsunuz, Suriye'dekilerin hangisi izin aldı?

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı ana oturumunda soruları cevapladı.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

- Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye'deki terörle mücadele konusunda söyledikleri, Osmanlı tokadı; Değerli konuklar bir ülke düşünün yıllardır sınırlarından teröre mağruz kalıyor ve 40 bin vatandaşını bu yolda kaybetmiş. Tam Irak'ta işleri yoluna koymuşken bu sefer Suriye'de DEAŞ'la da mücadele ederken karşımıza bir başka terör örgütü ve onun sponsorları çıkıyor. Ne yapacağız? Onların ülkemize tacizlerini insanları öldürmelerine göz mü yumacağız? Bunu kimse bizden bekleyebilir mi? İster Suriye'de ister Irak'tan ülkemize yönelen her türlü terör faaliyetine karşı tokatı en sert şekilde indiririz. Kastedilen budur. Biz bir ülkeyle savaş yapmıyoruz. Suriye'de bir savaş yok. Suriye'de sadece terörle mücadele var. Bu mücadeleyi de sadece Türkiye yapmıyor 62 tane koalisyon ülkesi yapıyor.

- Kimse bir başka ülkenin hukuk devletini sorgulama hakkı yoktur. Ben şimdi soruyorum Almanya'da Türk vatandaşı 3 bin 63 tane tutuklu var hükümlü var. Niye bunlar içeride? Belli ki bir suçla suçlanıyorlar. Ama bizim istediğimiz ne, bunların davalarının görülmesi ve haklarında karar verilmesi. O halde bize düşen görev yargıyı rahat bırakmak ve kararının vermesini sağlamak. Eğer burada süreçler ağır gidiyor ise bu süreçleri hızlandıracak yasal düzenlemeleri yapabiliriz. Bunu yapmak bizim işimiz parlamentoyu çalıştırmak bu yasaları daha da iyileştirmek yargı süreçlerini kısaltmak bizim görevimiz. 2016'da biz bir darbe ile karşı karşıya kaldık. 250 vatandaşımızı kaybettik. 2 bin 193 vatandaşımız ağır yaralandı. Kolu bacağı gitti.

- Biz NATO'nun bir parçasıyız. Koalisyonun içindeyiz. Koalisyona hava desteği veriyoruz. NATO'da üslerimiz vasıtasıyla oradaki operasyonlara yardımcı oluyoruz. Olayı başka bir yöne çekmenin anlamı yok. Bize yönelik terör faaliyetlerine tokadı en sert şekilde indiririz. NATO'nun bir parçasıyız, koalisyona her desteği veriyoruz. Suriye'de bir çok ülkenin silahı internetten satılıyor. Türkiye'de hukuk devleti sorgulanıyor. Türkiye aynı Almanya ve ABD gibi bir hukuk devletidir. Yargı süreci ağırsa bunu hızlandırmak bizim görevimiz.

- Bize izin diyorsunuz. Suriye'dekilerin hangisi izin aldı? Suriye'de yaptığımız her iş uluslararası hukuka uygundur. Afrin'i alçak terör örgütünden temizliyoruz.

-Şu anda Türk hapishanelerinde DEAŞ mensubu tutuklu sayısı 10 bin. Yuvarlayarak söylüyorum. 5 bin 800 yabancı savaşçıyı sınırlarımızdan sokmadık, geri gönderdik. Bunlar nereden geliyor dersiniz? Avrupa ülkelerinden geliyor. Bunun yanı sıra 4 bin şüphelinin girişini engelledik ve 56 bin 300 potansiyel DEAŞ'la ilişkili olabilecek olanlara sınırlarımızda giriş yasağı koyduk.

-ABD, YPG/PYD ile işbirliği yaparak özellikle DEAŞ'ı yok etmek için bir faaliyet içine girdi. Esasen bilenler var, bilmeyenler var; YPG/PYD, Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubesidir, adıdır. Birbiriyle eşittir, aynı terör örgütüdür.

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Kaynak: TRT Haber