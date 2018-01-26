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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırıma'dan ABD'ye: Türkiye bu kepazeliğe müsaade etmez

Başbakan Binali Yıldırıma'dan ABD'ye: Türkiye bu kepazeliğe müsaade etmez

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Pera Palas'ta düzenlenen Beyoğlu Sohbetleri programında gündemi değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

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Başbakan Binali Yıldırımadan ABDye: Türkiye bu kepazeliğe müsaade etmez

Başbakan Binali Yıldırım, "Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kilometrekarelik alanda DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi." dedi.

"Beyoğlu Sohbetleri" programında konuşan Yıldırım, "Hatay'da, Kilis'te roketler düşüyor, bombalar atılıyor, sürekli taciz. Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "ABD gibi büyük bir ülke, bu kadar ordusu var, bu kadar imkanı var, 3-5 tane caniye, alçak terör örgütüne muhtaç bir ülke mi?" dedi.

Başbakan Yıldırım, " 'Türkiye'nin güney hudutlarında 30 bin kişilik bir ordu oluşturuyoruz' diye açıklama yaptılar. Bu ne demek? Türkiye'nin güney sınırları NATO sınırlarıdır. NATO sınırlarını tehdit görüp bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır. Türkiye bu kepazeliğe, bu aymazlığa müsaade etmez, bunun arkasında kim olursa olsun, gücü ne olursa, ismi ne olursa olsun. Türkiye buna müsaade etmez." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Biz paramızla silah ve mühimmat istiyoruz alamıyoruz. Şimdi Türkiye ne yapsın kardeşim? Yani ne yapalım, 'canınız sağ olsun' mu diyelim?" dedi.

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