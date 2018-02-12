  • 12 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.813
    EURO 4.682
  • BIST 114909.74
    ALTIN 162.019
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım Belarus'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım Belarus'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, 14-15 Şubat tarihlerinde Belarus'a resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Belarus arasında bir dizi anlaşma da imzalanacak.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Binali Yıldırım Belarusa gidecek

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Yıldırım, 14-15 Şubat'ta Belarus'u ziyaret edecek.

Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yapılacağı ziyaret kapsamında Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edilecek.

Yıldırım, Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikoviç ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenko ile görüşecek.

Görüşmelerde, Belarus ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak. İki günlük ziyaret kapsamında Türkiye ile Belarus arasında bir dizi anlaşma da imzalanacak.

Başbakan Yıldırım'ın ayrıca Türkiye-Belarus İş Forumu'nun kapanışını Belaruslu mevkidaşıyla yapması, Türkiye'nin katkılarıyla inşa edilen Minsk Camisi'ni ziyaret etmesi ve iki ülke milli takımlarının buz hokeyi dostluk maçını izlemesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: binali yıldırım, belarus, türkiye
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER