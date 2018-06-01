Başbakan Binali Yıldırım Batman'da konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları:

- Bu ülke terörden çok çekti. 40 yıldır terörden bedel ödüyoruz. En büyük bedelide bölge ödüyor. PKK'nın kürt sorunu yok.

-Gençler okuyacak bu hainler gençlerimizi dağa çıkaramayacak.

- Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden her türlü oyunu sabırla kararlıkla kenetlenerek bozacağız.

- Biz Türküyle, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkeziyle biriz bereaberiz hep birlikte Türkiye'yiz.

-Bir tek insanımızı gençimizi terör şebekelerine feda edemeyiz. Aramızda barındırmayalım.

-Bizim HDP ile bir sorunumuz yok. HDP sizin isteklerinizi değil Kandi'ilin isteklerini yerine getiriyor.

- Dost kim düşman kim bileceğiz. Bölgeden oynanan oyunlara karşı duyarsız kalmayacağız.

-Batman gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. HDP'ye rağmen çevre yolunu tamamladık hizmete aldık.

- Yalan iftaryla siyaset olmaz, memlekete hizmet hiç olmaz.

-Batman'ın geleceği için teröre asla prim vermeyeceğiz.

-