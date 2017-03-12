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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım basın açıklaması yapacak

Başbakan Binali Yıldırım basın açıklaması yapacak

Başbakan Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesine ilişkin, İzmir'de basın açıklaması yapacak.

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Başbakan Binali Yıldırım basın açıklaması yapacak
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