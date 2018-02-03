Başbakan Binali Yıldırım, Balıkesir'de AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Bizim siyasetimiz adaleti, vicdanı vazgeçilmez değer olarak kabul eder. Darda olana, zorda olana zalime karşı mazlumu korumayı esas alan bir siyasettir. Hiçbir mileltin, ülkenin düşmanı değiliz. Her insana, her topluluğa gönlümüz ve dostluğumuz açık. Milletimiz 15 yıldır Türkiyenin yönetimini AK kadrolara emanet etti. Biz de bu emanete gözümüz gibi bakıyoruz. Türkiyenin daha ileri gitmesi için dünyada örneği görülmeyen büyük bir başarıya imza atıyoruz.

-Dünyanın en büyük ekonomilerinde zayıflık yaşandığı halde Türkiye rekora devam ediyor. Üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye'dir. Türkiye'ye de birincilik yakışır.

-Bugün ülkemizde var olan güven ve istikrarla 2023 2053 2071 hedeflerini gerçekleştgirmek adına karalı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu aynı zamanda ekonomik göstergeler, sonuçlar ortaya koyuyor.

-Üretimin önünü açtık, Türkiye'nin büyümesinin önündeki engelleri kaldırdık, Türkiye'yi 15 yıl içerisinde 3 kat büyüttük.

-12 ayda 36 milyar dolardan 158 milyar dolar ihracata çıkmış, işte Türkiye'ye yakışan bu. 2018'de de ihracatımız artıyor. Bu senenin ilk ayında yüzde 16'dan fazla ihracatımızda artış var. Felaket tellalarının ne dediğine kulak asmayın.Türkiye doğru yoldadır, bir taraftan terör örgütlerine içerde ve dışarda işbirlikilerine karşı amansız mücadele verirken, bir taraftan milletimizin üstünde hizmetleri yapa yapa geliyoruz.

-15 yıl içinde bütçemizi tam 6 kat büyüttük. 2002'de bütçe 120 milyar, 2018'deki sağlık bütçesi tek vbaşına 127 milyar. Türkiye'nin nereden nereye geldiğni görmek için bu rakamlara bakmak yeter.

-81 ilimizin tamamında ihracat yapılıyor. Çiftçimizin, köylümüzün, işçimizin, emeklimizin hep yanında olduk. Türkiye, 15 yıl önce tarım üretiminde Avrupa'nın 4. ülkesiyken şimdi 1. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz yıl gübrede KDV'yi kaldırdık, mazot desteğini ilk defa ikitadrımızda soktuk, desteği 2018'de daha da artıracağız, deponun yarısı sizden yarısı bizden olacak. Milletimizin hasret kaldığı hizmetleri yapa yapa bugünlere geldik.

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Başbakan Yıldırım'ın Balıkesir'de 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitabında şunları söyledi:

-Kahraman Mehmetçiklerimiz teröre karşı amansız bir mücadele veriyor. 81 milyonun duası, desteği kahramanlarımızla beraberdir.

-Bugün Balıkesir yeni bir destan, yeni bir tarih yazıyor. Ne diyor 2019'da Cumhurbaşkanını, milletin adamını seçmeye hazırız, yeni rekor kırmaya hazırız diyor.

-Bu ülkenin bu milletin başına kim bela olduysa gereği yapılıyor, hukuk içinde en ağır cezalar veriliyor.

- Yerimiz dar olsa bile gönlümüz çok zengindir.

-Mehmetçiğimiz orada destan yazıyor. Milletimiz bu mübarek toprakları korumaya hazırdır, ülkemize göz koyanlara hak ettiği cevabı verecektir.

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