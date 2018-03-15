Başbakan Binali Yıldırım Azerbaycan'da

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Bir yandan dünyada yeni teknolojilerin, bilişimin, iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerinin hayatımıza girmesi, diğer yandan da çalışma alışkanlıklarımızın değişmesi bunlar geleceğimiz için güzel şeyler. Ancak bu gelişmelerin bütün ülkeler için hayırlı olması için mutlaka bölgesel ve küresel anlamda iş birliğine ihtiyaç var.

-Çağımızda aşırıcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve islam düşmanlığı gibi sorunlar daha çok konuşulmaya başlandı. Barış içinde yaşayan demokratik toplumlar oluşturmak için bunlarla mücadele etmeliyiz. Kimsenin dışlanmış hissetmediği bir toplumda istikrar kalıcı olacaktır. Nitekim biz Türkiye olarak dostlukları arttırma, düşmanlıkları azaltma gibi bir politika uyguluyoruz.

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