Başbakan Binali Yıldırım: Avrupa Parlementosu akıl tutulması içinde

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Küçükçekmece 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"Avrupa Parlementosu akıl tutulması içinde"

“Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızırtı yapıyor. Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye’nin terörle mücadelesinden neden rahatsız duyduklarını bize de, dünyaya da izah edemezler. 7 yıldır Suriye’de şehirler bombalanırken, taş üstüne taş kalmazken, masum insanlar ölürken, tam bir vahşet meydana gelmişken sesi soluğu çıkmayan bu Avrupa Birliği’nin parlamenterleri bugün konuşuyorlar. Sınırlarından geçen 300-500 mülteciyi tekme tokat geriye kovanlar, çocukların denizde ölümünü seyredenler bugün ne hazin ki sivillerin haklarından bahsediyorlar. Kime karşı yapıyorlar. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ev sahipliği yapan Türkiye’ye karşı yapıyorlar. Biraz vicdan, biraz hakkaniyet, biraz adalet. Afrin’de PKK, PYD, DEAŞ terör örgütü oradaki Araplara, Kürtlere, Türkmenlere zulmederken bunlar neredeydi. O zaman niye ses çıkarmadınız. Bu teröristler ülkemize saldırarak roket atarken neredeydiniz. Ama Türkiye terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa’dan ses geliyor. Onlar feryat ediyor. Avrupa değerleri sizlere terörün yanında değil Türkiye’nin yanında olmayı söylüyor”

“Menbiç’te de, Fırat’ın doğusunda da terör varlığını kabullenmemiz mümkün değil”

Türkiye’nin Suriye’de terör ile mücadele ettiğini vurgulayan Yıldırım, “Terör sadece bizim sorunumuz değil aynı zamanda bütün insanlığın sorunudur. Terör ile işbirliğine girenler insanlığın iyiliği için çaba göstermeyenlerdir. Terörden, şiddetten beslenenlerin dünyaya söyleyecek anlamlı bir sözü yoktur. İnsanlığın vicdanı, terörden nemalanmaya çalışanları mahkum edecektir. Zeytin Dalı bir barış harekatıdır. Ülke sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapılan bir harekattır. Terör örgütlerinin iftiralarıyla bizim karşımıza çıkmanın akıl ile izan ile izahı yok. Türkiye olarak kim ne derse desin terörle mücadelemiz kesintisiz, kararlılıkla devam edecek. Bölgemizde barışın, güvenin, huzurun sağlanması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Menbiç’te de, Fırat’ın doğusunda da terör örgütünün varlığını kabullenmemiz mümkün değildir. Mutlaka o bölgeler de terörden kurtarılacaktır. Sınır boylarımızda terör odaklarının varlığına asla izin vermeyeceğiz. Kahraman Mehmetçiğimiz ve ÖSO bölgeyi karış karşı tarıyor, terörden temizliyor. Aslında bu operasyon çok daha kısa sürede biterdi ancak sivillerin zarar görmemesi için büyük bir dikkat içerisinde çalışıyoruz. Allah Mehmetçiğimizi yardımcısı olsun”

"Bu tempoda gidersek daha çok düzeltme yaparlar"

"2017'de istihdam seferberliği kapsamında 1,5 milyon vatandaşımıza iş bulduk. İşsizlik sayımız yüzde 10.4 seviyesine geriledi. Ortaya çıkan rakamlar IMF'nin Türkiye beklentisini arttırmasına sebep oldu. Bu tempoda devam edersek bu değerlendirme kuruluşları daha çok düzeltme yapacak."

"Kanal İstanbul'a bu yıl içinde başlıyoruz"

"Kanal İstanbul'a da inşallah bu yıl içerisinde başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yarın inşallah Cumhurbaşkanımız ile beraber dünyanın en uzun köprüsünün temelini atacağız. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak TRTHaber