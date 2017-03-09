Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 23.05'te KKTC'den Ankara'ya geldi.

Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile diğer yetkililer karşıladı.

Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Ankara'ya geldi.