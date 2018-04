Başbakan Binali Yıldırım: Ankara yüksek hızlı trenin başkenti haline geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen Başkentray Açılış Töreni'nde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye'nin en büyük projesi Hacıbayram projesini başlattık"

AK Parti hükümetleri her zaman baş şehrimiz Ankara'ya hakettiği desteği, hizmeti verdi. Yeni yollar, yeni geçitler, parklar, yaşam alanlarıyla Ankara'yı adeta güzelleştiriyoruz. Konutlar, hastaneler, okullar ile Ankara örnek bir başşehir haline geldi. Türkiye'nin en büyük projesi Hacıbayram projesini başlattık. Dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projelerini Mamak'ta başlattık. Şimdi de Kuzey Ankara, Ulus başta olmak üzere birçok yerde dönüşüme başladık.

"Ankara YHT'nin başkenti haline geldi"

Yola çıktığımızda laf değil, eser siyaseti yapacağız dedik, bunun gereğini yaptık. Bugüne kadar hangi başarılara imza attıysak millet adına, milletimiz için yaptık. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili Ankaralılar hayal edilemeyen hedefleri birer birer gerçeğe dönüştürüyoruz. Cumhuriyetimizin bütün kazanımlarını güçlendiriyoruz. Demokrasimizi vesayet odaklarının elinden kurtarıyoruz. Başkent Ankara'yı 81 ilimizdeki bütün vatandaşlarımıza yaklaştırdık, yakınlaştırdık. Bugün az sonra açacağınız Başkentray, 1 milyar 227 milyon liraya maloldu. Helali hoş olsun. Ankaralılara, sizlere, Kayaşlılara, Mamaklılara hayırlı olsun. Ulaştırma Bakanımız az önce teferruatlı bilgileri verdi. 36 kilometre ama tek hat değil. 3 hattan 6 hatta kadar güzergahta demiryolu döşedik. Neden? Çünkü artık Ankara YHT'nin başkenti haline geldi.

Başbakan Binali Yıldırım: Artık Ankara yüksek hızlı trenin başkenti haline geldi.https://t.co/hpZYtjNF5x pic.twitter.com/ULB21MKkB8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Nisan 2018

"Hızlı tren Doğu'ya kadar her ilimizi kapsayacak"

Ankara'dan İstanbul'a, Ankara'dan Konya'ya, Ankara'dan şimdi de Yozgat'a, Sivas'a, Erzincan'a hızlı tren yapılıyor. Doğu'ya kadar her ilimizi kapsayacak. Demiryollarımız, Ulaştırma Bakanlığı'mız gece gündüz çalıştı. Trafik altında 20 ay gibi kısa bir sürede bu hattı tamamladık. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bürokrasi bürokrasi diyoruz, Engel engel diyoruz, en tipikj örneğini biz bu projede gördük. 2012'de bu ihale yapıldı ancak 3 sene mahkemesi sürdü. Yani 36 ay, yapımı da 20 ay sürdü. Bu ne demektir? Büyük bir kayıp. Zaman akıp giden zamanı yerine getiremeyiz. Onun için memleket işlerinde vatandaşın hayatını kolaylaştıracak işlerde herkesin iş yaparken daha duyarlı olması lazım. Millet, kamu menfaatini her zaman gözatmesi lazım.

"Başkentray yarım milyondan fazla Ankaralıya hizmet verecek"

Bu açılışını yaptığımız Başkentray yarım milyondan fazla Ankaralıya hizmet verecek. Bir adet gar, 23 adet istasyon, 12 adet karayolu alt-üst geçidi, 10 adet yaya alt-üst geçidi, 1 adet tünel, 70 tane de menfez bulunuyor. Buradan gara kadar, Sincan'a kadar gittiğinizde hiç demiryolunun üzerinden geçmiyorsunuz. Ya üstünden geçitle, ya da altından geçitle geçiyorsunuz. İnsan hayatına, insan canına verdiğimiz önemin en güzel göstergesi... Kazalar oluyor, insanlarımız hayatını kaybediyor. Onun için dedik ki; bu hattı yaparken, bu projeyi yaparken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayalım, tek bir vatandaşımızın bile burnu kanamasın, rahat, konforlu, güven içinde seyahatini tamamlasın. Her şey Ankara için, her şey sizin için, her şey Türkiye için.

Ayrıca Yenimahalle, Sincan Etimesgut'ta oturan hemşehrilerimizin Ankara Hızlı Tren Garı'na gelmeden YHT'den yararlanmalarını sağlayacak Eryamana YHT Gar Binasını da bu proje çerçevesinde tamamladık.

Kaynak: TRT Haber