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Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu.

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Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Medya Ödülleri Töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-15 Temmuz'da medya kuruluşlarımız darbenin bastırılmasında hayati bir görev üstlendi.

-Milletimizin tek kanaldan değil, birçok kanaldan bilgi alması ve doğrulaması demokrasi adına güzel bir şey.

-Sosyal medya da antibiyotik gibidir; kararı ilaç fazlası zehir, sosyalleşmeden uzaklaşmamak gerekiyor. Sosyal medya sorumsuz medya değildir, sanal dünya yalan dünya değildir, gerçekte suç ne ise sanalda da odur.

 

 

-Medyanın etik değerlerinin gelişmesi lazım medyanın itibarının artmasının yolu bu.

-Yerel medyanın sesini, sözünü çok önemsiyoruz ve her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Yerel basını güçlendirmek amacıyla yerel ve bölgesel medya buluşmalarını gerçekleştiriyoruz.

-Basın Kanunu'nu yeni baştan ele aldık, 2014'te yürürlüğe girdi, basın kartı bekleme süresini kısalttık, basın mensuplarının yurt dışı görevlerine çıkışını kolaylaştırdık.

-Aslında siyasetçiyle gazetecinin kaderi aynı. Biz varsak siz varsınız, biz yoksak sizin de işleriniz azalıyor, sıkıntıya giriyor.

-En büyük kazanımımız demokrasimizdir bu kazanımımızı gözümüz gibi koruyacağız.

-Siyasette yereli ihmal eden başarılı olamaz. 

-TÜRKSAT'ın frekans ücretleri pahalı diye şikayette bulunuyorlar. Bu konuda da Ulaştırma Bakanımıza söyledik. O da TÜRKSAT ile beraber bir çalışma yaptı. Burada ciddi bir indirime gidiyoruz. Frekansın bandın genişliğine göre. Daha dar bir bant genişliğinde 7 bin 200 dolar artı KDV, daha geniş band olunca 12 bin 500 artı KDV. Yani yüzde 40'la 60 varan bir indirimden bahsediyoruz."

-Medyamız şiddet ve nefret kültürüne karşı çok özenli bir dil tercih etmelidir, bunu kullanmalıdır.

-Bugünlerde yerli ve milli çıkışa her yerde ihtiyaç vardır. 

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, ankara
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