Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde konuştu

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-15 Temmuz'da medya kuruluşlarımız darbenin bastırılmasında hayati bir görev üstlendi.

-Milletimizin tek kanaldan değil, birçok kanaldan bilgi alması ve doğrulaması demokrasi adına güzel bir şey.

-Sosyal medya da antibiyotik gibidir; kararı ilaç fazlası zehir, sosyalleşmeden uzaklaşmamak gerekiyor. Sosyal medya sorumsuz medya değildir, sanal dünya yalan dünya değildir, gerçekte suç ne ise sanalda da odur.

Başbakan Binali Yıldırım: Sosyal medya sorumsuz medya değildir, sanal dünya yalan dünya da değildir. Gerçekte suç ne ise sanalda da odur. https://t.co/jjXM01XFzN pic.twitter.com/BjxNBAgf7q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Ocak 2018

-Medyanın etik değerlerinin gelişmesi lazım medyanın itibarının artmasının yolu bu.

-Yerel medyanın sesini, sözünü çok önemsiyoruz ve her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Yerel basını güçlendirmek amacıyla yerel ve bölgesel medya buluşmalarını gerçekleştiriyoruz.

-Basın Kanunu'nu yeni baştan ele aldık, 2014'te yürürlüğe girdi, basın kartı bekleme süresini kısalttık, basın mensuplarının yurt dışı görevlerine çıkışını kolaylaştırdık.

-Aslında siyasetçiyle gazetecinin kaderi aynı. Biz varsak siz varsınız, biz yoksak sizin de işleriniz azalıyor, sıkıntıya giriyor.

-En büyük kazanımımız demokrasimizdir bu kazanımımızı gözümüz gibi koruyacağız.

-Siyasette yereli ihmal eden başarılı olamaz.

-TÜRKSAT'ın frekans ücretleri pahalı diye şikayette bulunuyorlar. Bu konuda da Ulaştırma Bakanımıza söyledik. O da TÜRKSAT ile beraber bir çalışma yaptı. Burada ciddi bir indirime gidiyoruz. Frekansın bandın genişliğine göre. Daha dar bir bant genişliğinde 7 bin 200 dolar artı KDV, daha geniş band olunca 12 bin 500 artı KDV. Yani yüzde 40'la 60 varan bir indirimden bahsediyoruz."

-Medyamız şiddet ve nefret kültürüne karşı çok özenli bir dil tercih etmelidir, bunu kullanmalıdır.

-Bugünlerde yerli ve milli çıkışa her yerde ihtiyaç vardır.

Ayrıntılar geliyor...