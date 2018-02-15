Başbakan Binali Yıldırım: Almanya ile yeni bir dönemdeyiz

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Başbakan Binali Yıldırım, "Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir yıl aradan sonra tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Kendisini 2 şubat 2017'de ağırlama imkanımız olmuştu. Daha sonra 18 Şubat'da Münih'te Güvenlik Konferansı vesilesiyle görüşme fırsatımız oldu. Aradan geçen bir yıl içerisinde Almanya'da da Türkiye'de de çok şey değişti. Biz bir referandum geçirdik Almanya bir seçim geçirdi." ifadelerini kullandı.

Almanya ile yeni bir dönemdeyiz

Yıldırım, "Artık yeni bir dönemdeyiz. Almanya'da aylardır devam eden seçimlerden sonra alınan koalisyon kararından büyük memnuniyet duyuyorum. Ve sayın Şansölye'yi tebrik ediyorum. İlişkilere kaldığımız yerden tam kapasite devam etme fırsatımız olacak. Sayın Şansölye Merkelin'de ifade ettiği gibi hem Türkiye hem Almanya arasında ikili ilişkilerimizi sınırlı zaman içerisinde değerlendirme fırsatı bulduk. Özellikle Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla soydaşımızın iki ülke arasındaki ilişkilerde köprü olduğunun altını çizdik." şeklinde konuştu.

33 bin kişinin göreve iadesi gerçekleşmiştir

Başbakan Yıldırım, "Ülkemizde 2016'da 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini sayın merkel bizimle bir kez daha paylaştı. Almanya hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde yargılamalar devam ediyor. Tabi yapılan araştırma ve incelemelerden sonra eğer darbe ile doğrudan ilişiği olmayanlar varsa bunlar görevlerine dönüyorlar. Şu an 33 bin civarında görevine iade edilen var diğerlerinin de durumu inceleniyor. Burada hala reddedilen varsa bunlara da hukuk yolları açılmış olacak." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye terörle mücadele yaparken aynı zamanda NATO’nun sınırlarını da koruyor.https://t.co/Lac0FDolKx pic.twitter.com/9ftPjXKb70 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Şubat 2018

"Türkiye 3,5 milyon mülteciyi ağırlıyor aynı zamanda Avrupa'ya yönelen göçün de önüne geçiyoruz"

Türkiye'nin bölgede terörle mücadele yaparken vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumaya çalıştığını aynı zamanda NATO'nun sınırlarını koruduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Aynı zamanda Suriye'de Irak'ta yaşanan iç savaş DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin verdiği büyük olumsuzluklara karşı büyük bir göç akınını da önleyen bir ülke Türkiye. 3,5 milyon mülteci ağırlıyoruz ve onların Avrupa üzerine gelmesinin bir anlamda önüne geçiyoruz. Bunların Avrupa'ya da yayılmasının önüne geçiyoruz. Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür, PYD/YPG terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD/PKK'nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere de söylüyor, bunu Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor. Dolayısıyla isimleri ne olursa olsun. Bunların amacı bölgede huzur bozmak ve yeni sorun alanları oluşturmak. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Deniz Yücel ve diğer zanlılar, tabi ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Deniz Yücel ve diğer zanlılar, tabi ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar. Bunlar, mahkemelerin kendi kapasitesinde, yetkisinde görülüyor ve bunlardan geçmişte birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak."

"Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün"

"Mülteci konusu tek başına bizim sorunumuz değil, bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirini başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz." ifadelerini kullanan Yıldırım, "Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. (Yıldırım kendisine fotoğraf gösteren gazeteciye tepki göstererek) Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz." dedi.

Kaynak: TRT Haber