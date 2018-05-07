Başbakan Binali Yıldırım: Algı operasyonları belli ki seçime kadar tırmandırılacak

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"'Diktatörlük' yakıştırmalarının arkasında hazımsızlık var"

"Bugün Türkiye, sadece hudutları içinde değil, hudutları dışında da ülkesinin, milletinin güvenliğini sağlamak için her türlü kararı alabiliyor çünkü ülkede istikrar var, güven var ve iradesiyle, cesaretiyle karar veren Cumhurbaşkanı var; Recep Tayyip Erdoğan. İşte 'tek adam' yakıştırmaları, 'diktatörlük' yakıştırmalarının arkasında da bu hazımsızlık var."

"Algı operasyonları seçime kadar tırmandırılacak"

"Bugünlerde algı operasyonları devam ediyor. Bunlar belli ki seçime kadar da tırmandırılacak. Türkiye ekonomisi üzerinde, vatandaş üzerinde soru işaretleri oluşturma gayreti var. Bu gayretin nereden geldiğini çok önemsemiyoruz, kaynakları bizi ilgilendirmiyor, sonuçlarına bakıyoruz. Eminim ki vatandaşlarımız olup biteni görüyorlar. Sahaya gittiğimizde vatandaşlar bize telkin ediyorlar, bizi teselli ediyorlar. Vatandaşın şuuru açık, vatandaşın basireti yüksek, bütün olan bitenlerin nereden kaynaklandığını ne yapılmaya çalışıldığını herkes biliyor. Amaç istikrarı ve güveni zedelemek. Bu mümkün olmayacak bunu açık söylüyorum çünkü 15 yıldır milletimiz istikrardan güvenden çok şey kazandı. Hiç kimse kazanımlarını tehlikeye atmak istemiyor. Bunu sahada görüyoruz. Bu konuda sizlerin de algıya göre değil Türkiye'nin gerçeklerine göre hareket etmenizi özellikle bankacılardan bekliyoruz."

"Ekonominin çarkları konut sektöründe dönmeye başlayacak"

"Herkesin bir ev ödevi var. Bizim ödevimiz nedir? Cari açığı, bütçe açığını planladığımız düzeyde tutumak. Bütçe açığı konusunda herhangi bir sapma yok, hatta iyileşme de olabilir. Geçen seneki oranların üzerine çıkmasını düşünmüyoruz. Bu ne demektir? Geçim başka, seçim başka. Seçim olacak ama geçim devam edecek, çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Emeklilere 22 milyar verdiniz yaşlılara verdiniz...Gayet tabi vereceğiz. İmkanımız olunca daha çok vereceğiz. Ama bunların hepsinin hesabı kitabı belli. Burada verileceklerin çok üzerinde de vatandaşla 13 milyon hane sahibiyle el sıkışıyoruz, 50 yıllık sorunlarını çözüyoruz. Bütün büyük, küçük işletmelerle, kurumlarla yine bir barış süreci başlatıyoruz. Onlara borçlarını 36 aya kadar yapılandırma fırsatı veriyoruz. Öğrencilerimize (öğrenci affı) tekrar öğrencilik hayatına dönmeleri için fırsat veriyoruz. En son konutla ilgili KDV'yi düşürdük ve benzer şekilde tapu harcında da bir düşürme yaptık. 150 metrekarenin altında zaten böyle bir vergi yok. Üzerindeki bütün konutlarda bir stok var büyük şehirlerde. Bunlarla ilgili ziraat bankası ve tüm bankalar bir kampanya başlatacaklar ve böylece piyasa hareketlenmiş olacak. Buradaki stoklar azaltılmış olacak. Oradan gelen parayla tekrar ekonominin çarkları konut sektöründe dönmeye başlayacak."

"İhracata önemli kaynaklar ayırdık"

"Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamamız bu yıl da devam ediyor. Özellikle bu seneki KGF uygulamalarında alanları da çeşitlendirdik. Makina imalatlarına, yeni işyeri açmak isteyenlere, işini büyütmek isteyenlere önemli ölçüde imkan sağladık. KOBİ'lere hem işletme ihtiyacı hem de ilave yatırım ihtiyacı için kaynak ayırdık. Turizm'e ve ihracata önemli kaynaklar ayırdık."

"Sırada kanal istanbul var, sırada 3 katlı boğaz geçişi var"

"Türkiye enerji alanında da çeşitliliği arttırıyor. Türkiye'nin son 15 yılda mucize denecek başarılarının biri de altyapıdır. Altyapıda Türkiye G-20 içinde 17. büyük ekonomi ama altyapıdada son 15 yılda 39. sıradan 9. sıraya geldi. Dünyanın altyapısı en gelişmiş 9. ülkesi. Bu 15 yılda oldu. Kolay bir iş değil altyapıyı bu hale getirmek. Dünyada 10 tane mega proje var 6 tanesini Türkiye yaptı. Bugün yap-işlet-devret modelinde Türkiye liste başına yaklaşmışsa bu bankacılık sektörü sayesindedir. Bu yüzden sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu büyük projeleri yap işlet devret modeliyle yapmaya devam edeceğiz. Sırada kanal istanbul var, sırada 3 katlı boğaz geçişi var, hızlı tren projeleri var, şehir hastanelerimiz var bunları beraber yapacağız. "

"Türkiye sağlıkta büyük yol aldı"

"Sağlık sektöründe Türkiye dünyada göz kamaştıran bir başarıya sahip. Sağlık sisteminin gelecek 30 yılına yapılan anketlerde sistemden endişe eden dünyadaki ülke vatandaşları içerisinde bir sıralama yapmışlar, bütün gelişmiş ülkeler yüzde 60'dan 20'ye kadar gelecek yıllarda sağlık sisteminden endişe ediyorum diye cevap vermiş. Türkiye'de bu oran yüzde 3. Bu ne demektir? Türkiye sağlıkta değişim ve dönüşümde büyük mesafe, büyük yol aldı."

"Hedef enflasyonu yeniden tek haneli hale getirmek"

"Enflasyonla mücadelede gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu sene mücadelemiz yine devam edecek. Hedef enflasyonu yine tek haneli hale getirmek."

Kaynak: TRT Haber