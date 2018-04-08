Başbakan Binali Yıldırım Afganistan'da

Başbakan Binali Yıldırım'ı Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İçişleri Bakanı Veyis Ahmet Bermek, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile Sepidar Sarayı'nda baş başa görüştü. Sepidar Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

İki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Başbakan Yıldırım, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edilecek.

Afganistan'da Türk askeriyle buluşacak

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nı (ATGK) da ziyaret edecek olan Başbakan Yıldırım, Mehmetçik ile buluşacak.

Yıldırım, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan Şehit Bülent Aydın Camii'nin açılışını yapacak, Hamid Karzai Havalimanı Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından, temaslarını tamamlayarak yurda dönecek.

Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Moğolistan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Erdoğan, TBMM Afganistan Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Kocabıyık ve AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal da eşlik ediyor.

Kaynak: AA