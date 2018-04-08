Başbakan Binali Yıldırım: Afgan halkının yanında olmak bizim için tarihi bir sorumluluk

Başbakan Binali Yıldırım, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nı (ATGK) ziyaret etti. Burada görev yapan askerlere seslenen Başbakan Yıldırım, "Kahraman ordumuz bulunduğu her yerde her ülkede barış için, huzur için, vefa için vardır. Bosna’da derdimiz barıştı. Kosova’da tek meselemiz barıştı. Somali’de, Irak’ta, Katar’da ve burada Afganistan’da tek amacımız var, barışı sağlamaktır. Bizim askerimiz Suriye’de, El Bab’a, Afrin’e, aynı şekilde barış için gitmiştir, barış için vardır" dedi.

Yıldırım şunları söyledi:

"Rabbime hamdolsun, Türk askeri her nereye giderse oranın halkı tarafından da bağrına basılıyor, sevinçle karşılanıyor ve hüsnükabul görüyor. Afganistan’da dost ve kardeş ülkelerde ay yıldızlı bayrağımızın buranın halkı üzerinde nasıl olumlu etki yaptığını biz en başta yabancı devlet adamlarından duyuyoruz. Onunla da gururlanıyoruz."

"Komutanlarımız burada barışın sağlanması, Afgan halkının acılarının azaltılması yönünde yaptıklarınızı bize sınırlı bir zaman içerisinde anlattılar. Nasıl ki Afganistan halkı omuzunda ay yıldız olan askeri gördüğünde onu kucaklamak istiyorsa, inanın ki Suriye’de, El Bab’da, Afrin’de de aynı manzarayı, aynı sahneleri yaşıyoruz. Afrin’de halk, kahramanlarımızı büyük bir sevinçle karşıladı, bağrına bastı. Çünkü onlar yıllardan beri gördükleri zulümden kurtarılmış ve bölücü terör örgütünün, DEAŞ’ın verdiği zararlar sona ermiştir."

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Fahreddin Paşa Afganistan’a büyükelçi olarak gönderildi"

Bir yerde Türk askeri varsa orada güven var, emniyet var, hakkaniyet var, orada barış vardır. Değerli kardeşlerim, burada sizlere özellikle bir isimden bahsetmek istiyorum. Fahreddin Paşa, Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli kumandanlarından biridir. Kendisi, Medine’yi savunmak için görevlendirilmiştir. Medine’yi uzun müddet kahramanca savunduğu için ‘Medine Müdafii’ ya da ‘Çöl Kaplanı’ gibi unvanları hak etmiştir. Bu efsanevi komutan, daha sonra Cumhuriyet kurulmadan önce, Kurtuluş Savaşı yıllarında Afganistan’a büyükelçi olarak gönderildi. Fahreddin Paşa’nın buraya büyükelçi olarak atanması, Türkiye-Afganistan dostluğunun en başta ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

"Afgan halkının yanında olmak tarihi bir sorumluluktur"

Türk halkı, İstiklal Harbi sırasında Afgan halkının desteklerini asla unutamaz. Zor zamanlarda Afgan halkının yanında olmak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmek için sizler buradasınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptığınız için göğsümüz kabarıyor, sizlerle gurur duyururuz. Bir kez da sizi ziyaret etmekten, sizlerle bu tarihi anı paylaşmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu şahsım ve arkadaşlarım adına ifade etmek istiyorum.

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve 81 milyonun selamını getirdim"

Size Türkiye’den Başkomutanız, Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve 81 milyon Türk milletinin selamını getirdim. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi bu vesileyle şükranla, saygıyla anıyorum. Aziz milletimizin gönül dolusu selamlarını iletirken bugün burada sizinle beraber aynı karavanada kaşık sallayan, güvenlik için omuz omuza mücadele eden, bir millet iki devlet dediğimiz Azeri kardeşlerimizi de sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.

"59 ülke içerisinde farklı bir konumunuz var"

Değerli kardeşlerim, en kısa sürede vazifenizi tamamlayıp ailenizle hasret gidermenizi temenni ediyorum, burada, bayrağımızı dalgalandıran siz kahraman askerlerimize ülkemiz, milletimiz minnettardır. Burada yaşayan insanlar minnettardır. Burada 59 ülke var. 59 ülke içerisinde farklı bir konumunuz var. Afgan halkı üzerinde farklı bir yeriniz var. Bu şüphesiz iftihar edebileceğiniz bir şey. Sorumluluğunuzu da o derece artıran bir durum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Gayretinizi artırsın diyor, bu duygularla hepinizi yürekten selamlıyor, alınlarınızdan öpüyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun değerli kardeşlerim.

Kaynak: TRT Haber