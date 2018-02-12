Başbakan Binali Yıldırım: ABD'nin aklını başına toplayıp karar vermesi lazım

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Özellikle Türk yatırımcıların Maketonya'da yatırımları bir milyar 300 milyon seviyesine ulaştı. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Makedonya'ya Türk yatırımcıların ilgisi artarak devam ediyor. Makedonya Başbakanı da Türk yatırımcıların önünü açacak çalışmalar ile ilgili bize detaylı bilgi verdi." dedi.

Başbakan Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zaev ile görüşmesinde terörle mücadele konusunda bütün Balkan ülkelerinin katılımıyla mücadele etme konusunda kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Makedonya FETÖ'ye karşı tavrını ortaya koymuştur

"15 Temmuz darbe girişiminde Makedonya'nın bize verdiği destekden dolayı kendilerine teşekkür ettik. Özellikle darbe sorumlusu FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin Makedonya'da sonlandırılması hususundaki talebimizi bir kez daha yeniledik. Başbakan bir süre önce 21 Aralık'ta sayın Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlunun da katıldığı geniş bir katılımlı bir toplantıda Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımız demek suretiyle FETÖ'ye karşı net tavrını ortaya koymuştur."

"FETÖ terör örgütü sadece Türkiye'de darbe girişimine katılmış bir örgüt değil küresel güçlerin kontrolünde var olduğu ülkelerin başına dert olacak bela olacak bir örgüttür. Bunu da sayın Başbakana bildiklerimizi paylaştık. Eğitim alanında, kültür alanında ve birçok konuda güzel işbirliklerimiz var TİKA'nın bölgede önemli faaliyetleri var. Bütün bunlar Makedonya-Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için katkı sağlıyor."

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye'nin tutumu ve tavrı çok açıktır. Afrin'i terörden temizleyeceğiz, kirli pazarlık içinde olmayız. ABD'nin aklını başına toplayıp karar vermesi lazım.https://t.co/offTY117NL pic.twitter.com/9P2mFVRy9o — TRT HABER (@trthaber) 12 Şubat 2018

Makedonya'nın NATO üyeliğini destekliyoruz

"Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Eğer Türkiye buralara sahip olmasa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız. Makedonyayı ilk tanıyan ülkeyiz ilk büyükelçi ataması yapan ülkeyiz. NATO ile endegrasyonu konusunda desteğimiz bundan böyle devam edecektir."

Başbakan Binali Yıldırım: Makedonya'nın NATO üyeliğini destekliyoruz.https://t.co/jo1OEmOsqp pic.twitter.com/qM962FDWP5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Şubat 2018

ABD ile görüşme trafiği

"Türkiye'nin tutumu ve tavrı çok açıktır. Terör örgütlerinin al birini vur ötekisine ister PKK ister YPG hangisi olursa olsun bizim hudutlarımızı tehdit ediyorsa, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit ediyorsa bunların helpsinin üzerine amansız bir şekilde gideceğiz. Bu sadece Türk vatandaşlarının huzuru için değil bölgede yaşayan günahsız insanların geleceği için de bu bizim sorumluluğumuz."

Biz yapmamız gereken neyse onu yaparız

"Afrin bölgesini de terör oluşumlarından temizleyeceğiz ve oradaki o bölgenin insanlarının tekrar topraklarına yurtlarına dönmesini sağlayacağız. Bir kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir, en büyük baş belası iştir. NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz."

Herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok

"Hem Afrin'de hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Bunun için de herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok. Uluslararası hukukun bize tanıdığı bütün imkanları sonuna kadar kullanırız."

Biz terörü sonlandırmak için büyük mücadele veriyoruz

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP Kongresi'ndeki açıklamaları nedeniyle Buldan ve Önder hakkında soruşturma başlattı. Savcılık yapılması gerekeni yaptı. Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren siyasi parti herşeyden önce terörle bağını açık bir şekilde kestiğini milletimize ilan etmesi lazım. Biz bunu bekliyoruz. Biz terörü sonlandırmak için büyük mücadele veriyoruz şehitlerimiz var gazilerimiz var sivil vatandaşlarımız terör saldırılarıyla hayatını kaybediyor. Hal böyleyken terör örgütü ile içiçe terör örgütünün baskısından kendini kurtaramamışsa o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir. Dolayısıyle hiç kimsenin suç işleme lüksü yoktur."

Ayrıntılar gelecek...