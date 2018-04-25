Başbakan Binali Yıldırım: AB bize verilen sözleri tutmadı

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'da Yeni Ekonomi Forumu'nda konuşuyor. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bize verilen sözler tutulmadı"

"AB ile anlaşmaya vardık. Vize muafiyeti sağlansın, artı gümrük birliği de güncellensin. Anlaştık, el sıkıştık, günlük göçmen geçişi 50'nin altına düştü. Ancak bize verilen sözler tutulmadı. Türkiye Avrupa'dır. "Türkiye Avrupalı mı Asyalı mı?" tartışmasının hiçbir anlamı yoktur. Türkiye jeopolitik olarak özel bir konumu vardır. Avrupa ile Asya ile arasında yer almış, asırlardır medeniyetlerin buluştuğu, bir merkezdedir."

"İspanyol yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor"

"İspanya ile ticaretimiz geçen sene yüzde 19 arttı, 13 milyar dolar civarına geldi. Daha güzeli de bu artış her iki ülkenin de kazanacağı yönde bir artış oldu. Kazan kazan esasına göre gelişen bir artış. İspanyol yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor ve yatırım yapmaya devam ediyor. Türkiye'ye yatırım yapmak 3,5 saat uçuşla 60 ülkeye erişmek anlamına geliyor."

"Türkiye 3800 tane DEAŞ'lıyı tek başına etkisiz hale getirdi"

"Sorunların kaynağına inerek çözüm üretmemiz lazım. Daha çok güvenlik boyutlu, daha çok terörü tetikleyecek keskin tedbirler alarak bölgesel sorunları çözemeyiz, Avrupa'nın da Türkiye'nin de güvenliğini sağlayamayız. Biz bölgeye gitmek isteyen 60 bin yabancı savaşçıyı sınırlardan geri döndürdük. Bunlar batı ülkelerinden geliyor. Ne kadar büyük bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı düşünün. Bu şekilde 4 bin 500 yabancı savaşçıyı yakaladık ve cezaevine koyduk. DEAŞ bugün ortak bir sorun, beraber hareket etmemiz lazım, doğru. Türkiye Fırat Kalkanı bölgesinde Cerablus'ta Azez'de, El Bab'da tam 3800 tane DEAŞ'lıyı tek başına etkisiz hale getirdi. Oraya 160 bin Suriyeli döndü, yerleşti, çocukları okula başladı. Terörden eser yok."

Başbakan Yıldırım: DEAŞ'ın dinle bir alakası yok, profesyonel bir terör örgütüdür. Kim verirse onun için çalışıyor.https://t.co/f5nrOdwEza pic.twitter.com/PPIzXP2UVq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Nisan 2018

"Bekleyelim de terör örgütleri insanları mı öldürsün?"

"Benzer şekilde Afrin bölgesinde 350 bin tane Arap, Kürt, Türkmen zorla baskıyla, malları elinden alınarak, çocukları ellerinden alınıp dağa götürülerek terör örgütü tarafından zulmedildi. 350 bin kişi terkedip Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Bununla da kalmadılar sınırlarımıza büyük büyük tüneller kazarak, Türkiye'ye bugüne kadar 740 tane roket attılar. İki sınır ilimizde 71 sivil hayatını kaybetti. Ondan sonra biz Afrin'e terör operasyonu düzenlediğimizde bazı dostlarımız bundan rahatsız oluyor. Ne yapalım bekleyelim de terör örgütleri insanları mı öldürsün, zulüm mü yapsınlar. Biz buna rıza gösteremezdik. Bütün terör örgütlerinden Afrin'i temizledik. Şimdi oraya da dönüşler başladı. Neden orada güvenlik var, orada huzur var. Bu çabalarımızın amacı Suriye'de kalıcı barışı tesis etmek, BM cenevre insiyatifine yardımcı olamak."

"Daha 3 milyar euronun 3'te 1'ini alamadık"

"3,5 milyon mülteciye biz 8 yıldır kucak açıyoruz, evimizi, aşımızı paylaşıyoruz. Onlara sağlık, barınma ve eğitim hizmeti veriyoruz. 30 milyar dolar bütçemizden harcadık. Bunu seve seve yaptık. Dostlarımızdan aferin iyi yapıyorsun demelerini ve onların da elini taşın altına koymalarını bekliyoruz. 3 milyar euro söz verildi, ikinci 3 milyar euro da verilecek denildi. Daha 3 milyar euronun 3'te 1'ini alamadık, üzerinden 3 sene geçmesine rağmen."

"Başlatanı biz değiliz ama bedelini ödeyen biziz"

"İstiyoruz ki Akdeniz, her gün yüzlerce çocuğun, insanın hayatının söndüğü bir deniz olmasın; refahın, barışın, dostluğun denizi olsun. Bunun için İspanya ve Türkiye'ye çok büyük sorumluluk düşüyor.

Sınırlarımızdaki duvarları, girişleri, çıkışları daha da sıkılaştırarak sorunu çözemeyiz. Suriye'deki sorunun sebebi de biz değiliz, başlatanı da biz değiliz ama sonuçlarını yaşayan, bedelini ödeyen biziz."

"Terör örgütü ile iş birliği yapıyorlar"

"Düşünebiliyormusunuz bir süper güç, DEAŞ'la mücadele için Türkiye'nin insanlarını öldüren terör örgütü ile iş birliği yapıyor. Akla ziyan bir şey. Sorduğumuz zaman bu bir mecburiyet diyorlar, bu bir tercih değil diyorlar. Bir terör örgütü ile başka bir terör örgütü yok edilebilinir mi değerli dostlar. Onu yaptığın zaman başka bir terör örgütü nur topu gibi avucunuzun içinde. Onu yok etmek için başka bir terör örgütü daha mı üreteceğiz. Bir ülkeye bir müttefike bu yakışır mı. Biz bunları anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Bizim amacımız bölgede huzur. Huzur olmayan yerde, yatırım, üretim, kalkınma olmaz."

"Türkiye geçen yıl Çin'den daha fazla büyüdü"

"Türkiye geçen yıl yüzde 7,4 büyüdü. Çin'den de daha fazla büyüdü. Bu nasıl oluyor. Bölgede bir gerilim var. Bütün bunlara rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Neden güçlü iktidar, sürekli iktidar.

Dünya sıralamasında altyapı gelişmişliği bakımıdan Türkiye, 2003'te 39. sıradaydı, şimdi nerede 9. sırada. Hızlı treni başlatan Avrupa'da 6. ülke olduk.

Havacılıkta Türkiye çok büyük gelişme gösterdi. 2003 yılında dünya havacılığından bizim aldığımız pay yüzde 0,45. Şu anda Türkiye dünya havacılığından yüzde 2 pay alıyor. Dünyanın en fazla destinasyonu olan hava yolları THY. 304 noktaya uçuş yapıyor."

"AB'ye üyelik için kararlarımızı sürdüreceğiz"

"Biz AB'ye üyelik için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa'ya alternatif değildir. Türkiye-Rusya ilişkileri Avrupa'nın güvenliği için de gerekli. Avrupa, Rusya'yı dışlayamaz. Avrasya coğrafyası bir barış merkezi olmalı."

Başbakan Yıldırım: Biz AB'ye üyelik için sonuna kadar kararlılığımızı sürdüreceğiz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmiş olması Avrupa'ya alternatif değildir.https://t.co/f5nrOdwEza pic.twitter.com/ffDWqLjhAD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Nisan 2018

"Biz Avrupa'ya karşı hep dürüst olduk"

"Dürüst olmak lazım, çifte standartı bırakmak lazım. Biz Avrupa'ya karşı hep dürüst olduk. Avrupa Birliği üyeleri arasında alt yapısıyla üst yapısıyla Türkiye'den daha kötü durumda ülkeler var. Türkiye'ye ideolojik bir yaklaşım var.

Bizim AB'den kopmak gibi bir şeyimiz yok. Biz NATO üyesiyiz. AB'yi 60 yıldan fazla sırada bekleyen bir ülkeyiz. Bizden sonra gelenler fersah fersah herkes girdi. Türkiye'ye ideolojik bir yaklaşım var"

Başbakan Yıldırım: Dürüst olmak lazım, çifte standartı bırakmak lazım. Biz Avrupa'ya karşı hep dürüst olduk. Avrupa Birliği üyeleri arasında alt yapısıyla üst yapısıyla Türkiye'den daha kötü durumda ülkeler var. Türkiye'ye ideolojik bir yaklaşım var.https://t.co/f5nrOdwEza pic.twitter.com/OpjsZhNssT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber