Başbakan Binali Yıldırım: 81 milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kocaeli 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Afrin'de kahramanlarımız bütün bölücü terör örgütlerini bir bir ortadan kaldırıyor ama şimdi orası avuç içi kadar bir yer, biz oraya gidersek onların işine engel oluruz ama eğer ülkeyi savunma ihtiyacı doğarsa bu ülkenin istiklaline, geleceğine karşı herhangi bir alçaklık olursa o zaman 81 milyon ayaktayız, hep beraber bu sefere çıkarız."

"Geçtiğimiz günlerde kamuoyunu oldukça meşgul eden ve bütün bir milletin infialle karşıladığı cinsel istismar konusunda da gerekli düzenlemeyi yapma çalışmalarını başlattık ve önümüzdeki günlerde Meclis'e getireceğiz."

Kaynak: AA