AK Parti'nin Nevşehir'de her zaman destek gördüğünü söyleyen Başbakan Yıldırım, "2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi Nevşehir Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğanı yüzde 64'le Cumhurbaşkanı seçti. Plakanız 50 ama desteğiniz maşallah 50'de durmuyor 60'ları 65'leri geçiyor." dedi.

"Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar hukuku katletmişlerdir"

Başbakan Yıldırım, Amerika'da görülen Ambargo davasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Kararı önceden verilmiş sonucu önceden belirlenmiş, FETÖ'cülerin verdiği kararlarla hareket ediyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar Hakan Atilla üzerinden Türkiye'yi mahkum etmeye çalışıyorlar. Kim yapıyor, FETÖ'cülerle kol kola girmiş yargıçlar, savcılar yapıyor. FETÖ'cülerin hazırladığı dosyayı açıyorlar mahkemede buna göre suçlama yapıyorlar. Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar bu davada hukuku katletmişlerdir. Türkiye büyük bir ülke Türkiye bir hukuk devleti hiç kimse tezgahlarla dize getiremez."

Başbakan Binali Yıldırım: Evlere şenlik bir dava, kararı önceden verilmiş sonucu belli. Bize hukuk dersi vermeye çalışanlar bu davada hukuku katletmiştir.https://t.co/0sxMmxziLR pic.twitter.com/Jr1dBB46Te — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Ocak 2018

''Türkiye'yi böldürtmeyiz bunu herkes böyle bilsin''

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Nevşehir İl Kongresi'nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi:

''Kamyoncuların da, mobilyacıların da, vatandaşımızın da derdi bizim derdimizdir. Yollar hayat kurtarıyor, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz bunu herkes böyle bilsin. Bu toprakların kitabında düşmanlık yazmaz, bu toprakların hamurunda zalimi yüceltmek, mazlumu hor görmek olmaz bu topraklarda kardeşlik var sevgi var. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduk. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. 81 ilimizi birbirinden ayırmadık.''

''Geçmiş 15 yılımıza bakın gelecek 15 yılı tahmin edin''

Başbakan Yıldırım, ''Nevşehir'de bölünmüş yol 87 kilometre'den 275 kilometreye çıktı işte AK Parti farkı bu. Niğde-Ankara Otoyolu çalışmaları başladı, temel bile atmaya vakit bulamadık. Kayseri-Nevşehir-Konya hızlı tren hattının projelerini bu sene içerisinde tamamlayacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, geçmiş 15 yılımıza bakın gelecek 15 yılı tahmin edin.'' diye konuştu.

''Türkiye mazlum insanların sığınacağı emin bir yuva haline gelmiştir''

Başbakan Yıldırım, ''Türkiye sadece bölgede geleceğin teminatı değil, bölgedeki mazlum, masum, başı derde giren insanların da sığınacağı emin bir yuva haline gelmiştir. İşte milyonlarca kardeşimiz, Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan canını kurtarmak için buraya geldi ve Türkiye'de hayat buldu.'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Milyonlarca kardeşimiz Suriye ve Irak'tan canını kurtarmak için buraya geldi ve burada hayat buldu.https://t.co/0sxMmxziLR pic.twitter.com/MFoR2ivg6k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Ocak 2018

Kaynak: TRT Haber



