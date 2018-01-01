Başbakan Binali Yıldırım: 2018'de terörü Türkiye'nin gündeminde daha aşağı indireceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıla Emniyet Komuta Kontrol Merkezi'nde girdi.

Çalışmaları yerinde denetleyen Başbakan Binali Yıldırım, terörü karşılamak yerine, üzerine taarruz esasıyla ülke gündeminden çıkaracaklarını söyledi.

Başbakan Yıldırım, "Terör meselesini Türkiye’nin gündeminden daha aşağı sıralara indiricez göreve gelirken ilk söylediğimiz söz vatandaşlarımız rahat etsin bu terör belasını bu memleketin gündeminden çıkaracağız demiştik bu yönde de kararlı çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar sadece teröristlerin saldırılarına karşılık vermek değil aynı zamanda taarruz esasında üzerlerine giderek kış yaz demeden etkisiz hale getirmek üzerine bir politikayla bu noktalara geldik. İnşallah bundan sonrada azaltan bu beladan ülkemiz ve milletimizi sizler sayesinde kurtarmış olacağız '' dedi.

Kaynak: TRT Haber