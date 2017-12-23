Başbakan Binali Yıldırım: 2017 sonunda ihracatımızın 157 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Karabük AK Parti İl Kongresi'nde konuştu.

Yıldırım, 2018 yılı bütçesinde ülkenin kalkınmasına yönelik adımlar olduğunu belirterek, 'Türkiye başarıdan başarıya koşuyor, koşmayı da sürdürecek' dedi.

Türkiye'nin üçüncü çeyrekte büyümede kırdığı rekorun milletin desteğiyle gerçekleştiğini kaydeden Yıldırım, '2017 sonunda ihracatımızın 157 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz, bu yeni bir rekor' dedi.

"Engelleri aşa aşa bugünlere geldik"

AK Parti'nin "önce insan" diyerek yola çıkan bir hareket olduğunu anlatan Yıldırım, "Bizim siyasetimizin esası, temeli 'Halka hizmet, Hakk'a hizmet'tir." dedi.

Yıldırım, şunları kaydetti;

"İnşallah 2019'da 2023 hedeflerine 2071 vizyonunun inşaasında birlikte olacağız. AK Parti önce insan diyerek yola çıkan bir harekettir. Hizmetimizin temeli halka hizmet hakka hizmettir. Her bölgemizin her şehrimizin mutluluğu için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Hiçbir terör faaliyeti darbe teşebbüsü ekonomik kriz ve engeller kutlu yürüyüşümüzü engelleyemedi. Bu davayı hep birlikte sahiplendik. Esas olan davamız ve Türkiye'dir. Biz insanımızın refahı için çalışıyoruz."

"Otorite boşlukları sona ermeden bölgede bize rahat yok"

Sadece Türkiye'nin değil bölgenin, insanlığın huzur ve refahı için çalıştıklarına dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlığı tehdit eden işgaller, iç savaşlar, otorite boşlukları sona ermeden bize rahat yok. Arakan'ın, Bağdat'ın meselesi, Filistin davası bizim davamızdır. Kudüs'ün hukunu savunmak bizim meselemizdir. Kudüs'ü bizim çizgimiz olarak ilan etti ve İİT Zirvesini toplantıya çağırdık. ABD'nin kararı reddedildi ve Doğu Kudüs Filistinlilerin baş şehri olarak ilan edildi. Kudüs yalnız değildir, Filistin yalnız değildir dedik. Her türlü tehdite rağmen aklı selim galip geldi ve Amerika yalnız kaldı. Orada güçlü olan haklı değildir, haklı olan daima güçlüdür. Tehdit ve şantaja üstün gelmeye çalışanlar kaybetmiştir. Kudüs davası dünyanın vicdanını harekete geçirmiştir. Dünya 5'ten büyüktür diyen Cumhurbaşkanımızın yaktığı meşale tüm dünyanın vicdanını harekete geçirmiştir."

"2017 sonu itibariyle ihracatımız 157 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz"

2018 yılının bütçesinin görüşmelerini tamamladıklarını belirten Yıldırım, Türkiye'nin 2017 yılında yakaladığı olumlu havayı 2018'de de sürdüreceğini belirtti.

Yıldırım şunları kaydetti;

"Ülkemize hayırlı olsun. Ne var bütçede büyümeye devam var. Yeni istihdam ve yatırımlar ihracatta artış var. Bazı ülkeler iflas bayrağını çekerken Türkiye başarıdan başarıya koşuyor. Bu başarının ardından milletimizin alın teri var. Yüzde 11,1 büyüme son altı yılın en büyük büyümesini gerçekleştirdik. Çin'i de Hindistan'ı da geride bıraktık. Bunlar nasıl oldu? 2016 yılındaki darbe girişiminden sonraki ekonomideki bozulmayı gördük hemen tedbir aldık KGF devreye soktuk, vakitlice alınan tedbirlerle sıkıntıyı ortadan kaldırdık. 2017 sonu itibariyle ihracatımız 157 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu bir rekordur. Bu başarının ardında istikrar vardır. Bu destekler devam ettiği sürece bizim önümüzde hiçbir kuvvet duramaz."

Kaynak: TRTHABER