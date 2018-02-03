Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe davalarının müşteki avukatlarıyla bir araya geldi

Başbakanlık Basın Merkezince, Başbakan Binali Yıldırım'ın dün Çankaya Köşkü'nde 15 Temmuz darbe davalarının müşteki taraf avukatları ile yaptığı toplantının görüntüleri paylaşıldı.

"FETÖ ile mücadeleye topyekun devam ediyoruz"

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı verilen mücadelenin 15-16 Temmuz'la sınırlı kalmadığını, ülke olarak verilen topyekun mücadeleye devam edildiğini vurgulayan Yıldırım, bu mücadelede herkese büyük görevler ve sorumluluklar düştüğünün altını çizdi.

"Bu davalar sadece avukatın görevi değil"

Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimi sebebiyle ülke genelinde devam eden ceza davalarını, hükümetin, şehit yakınları ve gazilerin temsilini en iyi ve en etkili şekilde sağlamak üzere avukatların çok önemli bir görev üstlendiğini söyleyerek, bu davaların, sadece avukatlık görevi olarak düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

"Toplamda 48 dava karara bağlandı"

Bu ülkenin tekrar böyle bir darbe girişimine maruz kalmaması için bu davalarda avukatların ortaya koyacağı çalışmanın çok önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, devam eden davalara ilişkin de bilgi verdi.

"Bugün itibarıyla 55 ilde başbakanlığımızın da müdahili olduğu 298 dava sizler, tarafından takip ediliyor. Bu davalardan anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna ilişkin ilk derece mahkemelerince 2017'de 41, 2018'de 7, toplamda da 48 dava karara bağlanmıştır. Silahlı örgüte üye olma suçlarına ilişkin ise ilk derece mahkemelerince 2017 yılında 42, 2018'de ise 5 karar verilmiştir."

"Kara propaganda yapanların yurtdışında sponsorları var"

Başbakan Yıldırım'ın gündeminde, Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillere zarar verildiği iddiaları da vardı.

"Özellikle kılı kırk yararak Mehmetçiğin yaptığı operasyonu sivillere zarar veriyor gibi kara propagandaya geçmiş fotolar kullanılıyor bazı çevreler çok mahir. Bunların sponsorları da var yurtdışındaki bazı ülkeler bunlara alan açıyor. Siviller nerede zarar görüyor bunu söyleyen cevabını versin asıl türkiye'de siviller zarar görüyor. O bölgede tek PKK'lı kalmayana kadar devam edecek beka meselesi."

"Şehit yakınları ve gaziler felaketin karşılığını hukuk içerisinde bir an önce görmek ister"

Şehit yakınları ve gazilerin, başlarına gelen bu felaketin karşılığını hukuk içerisinde bir an önce görmek istediklerini dile getiren Yıldırım, avukatlara seslendi.

"Bu davaların bizim ve milletimiz için değerini, anlamını en iyi siz biliyorsunuz. Siz bunların bütün detaylarına vakıf oluyorsunuz. Biz o geceyi de yaşadık. 15 Temmuz saat 21.30'dan 16 Temmuz saat 12.00'ye kadar olan süreci biz yaşadık, ağırlıklı olarak hepimiz yaşadık ama biz fiilen yaşadık, kararlar almak zorunda kaldık. Ama siz bu davaya konu sanıkların her türlü konuşmalarını dinliyorsunuz, itirazları görüyorsunuz, kanaat en iyi şekilde sizde olacak. Onun için bugün bir araya gelmemize vesile olan bu çalıştayda bu davaların etkinliğini artırmak adına neler yapılabileceği bir kez daha gözden geçireceğiz. Dosyalara sunulacak olan beyanlarda kurumlarımızın, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin güçlü şekilde temsili ortaya konacak. Bu şekilde onların mutlu olduğu bir sonucun elde edilmesi hepimizin ortak amacıdır."

Kaynak: AA/TRT Haber