Başbakan Binali Yıldırım: 100. yıl hedefleri kararlı şekilde gerçekleştirilecek

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Şeref Salonu'nda iftar verdi.

İftara Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski meclis başkanları, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları ve eski milletvekilleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okundu. Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, iftarda beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldırım, TBMM'nin cumhuriyeti kurduğunu, bugünlere getirdiğini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çok önemli görevler ifa ettiğini belirtti.

"Meclis, ikinci gazilik unvanını da 15 Temmuz'da hak ederek almıştır"

Başbakan Yıldırım, 25. ve 26. Dönem Meclislerinin kısa dönem görev yaptığını hatırlattı.

"26. Dönem Meclisimiz, yaklaşık 2,5 yıl görevde kaldı ama 26. Dönem Meclis herhalde tarihte adından çok fazla söz edilecek bir Meclisimiz olacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, değerli Meclis Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, milli egemenliğinin tecelli ettiği bu çatı altında, o gece milletvekillerimiz bir araya gelmiş ve Meclise atılan bombalar altında, milli egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu gür sesiyle haykırmıştır. O gece egemenliğe sahip çıkılmış, devlet teröre teslim edilmemiştir. Bu yüzden kuruluşunda gazi olan Meclis, ikinci gazilik unvanını da 15 Temmuz'da hak ederek almıştır."

26. Dönem'de Meclis tarafından onay verilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın da akılda kalacak icraatlardan olduğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin yıllardır başını ağrıtan bölücü terör örgütünün sadece yurt içi değil yurt dışında da etkisiz hale getirilmesi için hükümetin aldığı kararı destekleyerek onaylayan ve operasyonların başarılı şekilde tamamlanmasına vesile olan Meclis üyelerine şükranlarını sundu.

Başbakan olarak, ülke ve millet için alınan önemli kararlarda bu Meclis üyeleriyle birlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Yıldırım, Meclisin çok konuşulacak ve üzerinde yazı yazılacak kararlarından birinin de 94 yıllık yönetim sisteminde yapılan değişiklik olduğunu belirtti.

Anayasaya değişikliğiyle beraber parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğini hatırlatan Yıldırım, Meclisin kabul ettiği anayasa değişikliğinin millet tarafından da tasdik edildiğini ve Türkiye'de yönetim sisteminde yeni dönemin başladığını vurguladı.

'100. yıl hedefleri kararlı şekilde gerçekleştirilecek'

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin, esasen 16 Nisan halkoylaması ve TBMM'nin kabul ettiği Anayasa değişikliğinin bir kez daha uygulaması niteliğinde olacağını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye siyasi tarihinde ilk defa, TBMM seçimleri ile cumhurbaşkanılığı seçimi aynı gün gerçekleştirmiş olacaktır. Böylece milli irade aracısız, vasıtasız, doğrudan sandıkta tecelli edecek, gelecek 5 yıl için ülkeyi yönetecek kadrolarla, yasama Meclisini oluşturacak milletvekillerini milletimiz seçmiş olacak. Yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah sağlanacak güçlü iktidarla, sürekli istikrarla, ülkemiz 100. yıl hedeflerini daha kararlı şekilde gerçekleştirecektir."

Meclis çatısı altında hizmet eden tüm milletvekilleri, meclis başkanları ve yönetim kadrosundakilere hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, 16 yıl boyunca milletin AK Parti'ye vekalet verdiğini, bu sorumluluğu milletin beklentilerine uygun olarak yerine getirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalıştıklarını ve bugünlere geldiklerini söyledi.

Birçok yeniliği ülkeye kazandırdıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yapamadıklarımız da mutlaka olmuştur. Ancak şu bilinmelidir ki 16 yıl boyunca milletimizin beklediği hizmetleri birer birer yerine getirirken diğer yandan da milli iradeye, egemenliğimize karşı yönelen her türlü tehdidin, zerre kadar gözümüzü kırpmadan, endişe etmeden karşısında olduk. Bütün bunları yaparken biliyorduk ki aziz milletimiz bizim arkamızda. Geldiğimiz bu noktada, elhamdülillah ülkemiz demokrasisiyle, hukuk devletiyle, terörle mücadelesiyle önemli başarıları sağlamış durumdadır. Yeni oluşacak Meclisteki arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerken, ülkemizin gelecek yılları için daha güzel günleri yaşayacağını ifade etmek isterim."

Kaynak: AA