Başbakan: Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilmeyecek

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirileceği yönündeki iddiaları kesin dille yalanladı.

Yıldırım, "Anayasa'nın ilk 4 maddesi değiştirilmeyecek, Biz teklif etmedik. Teklif edenle de işimiz olmaz. Bu maddelerin teminatı millettir" dedi.

Ucuz polemiklerden herkesin uzak durmasını isteyen Yıldırım, bu konuda Bahçeli ile herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.

Kıbrıs meselesi

Kıbrıs meselesinin çözümü noktasında da Başbakan Yıldırım, kırmızı çizginin belli olduğunu kaydederek; "İki toplumlu devlet kurulacaksa paylaşım adil olmalıdır. Türkiye'nin garantörlüğünden ve güvenliğinden hiçbir şart altında vazgeçilemez. Ortak devlette herşey iki tarafı mutlu edecek şekilde olmalıdır." şeklinde konuştu.