'Barzani nasıl tokat yiyeceğini tokadı yedikten sonra anlar'

Irak'ın kuzeyinde alınan referandum kararına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir kez daha sert çıktı.

MHP lideri, Kerkük Vilayet Meclisi'nin referanduma katılma kararına, Türkmenlerin ve Arapların karşı çıktığını söyledi.

Bayram namazı sonrası açıklama yapan Bahçeli, "Referandum çok yanlış tavır olabilir. Barzanınin inatçı bir üslup kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden destek aldığı anlayışı ile cesartli olduğun ortaya koymaya çalışıyor. Barzani İngiliz'i tanır, Amerika'yı tanır, Türk'ü tanımaz. Türk devletini bilmez. Yarın nasıl bir tokat yiyeceğini de tokatı yedikten sonra da anlar ama iş işten geçmiş olur. Onu bizim Türkmenler ile orada yaşayan Araplar kabul etmemektedir. Kerkük Türktür, Türk kalacaktır diye eskiden beri söylemlerimiz vardır. Ve 80 milyon olarak Kerkük'te yaşayan soydaşlarımızın yanındayız." diye konuştu.