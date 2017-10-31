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Buradasınız : » » 'Barzani ısrarının bedelini taksit taksit ödemeye başlamıştır'

'Barzani ısrarının bedelini taksit taksit ödemeye başlamıştır'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Irak'taki gayrimeşru referanduma ilişkin, "Barzani, ısrarının bedelini taksit taksit ödemeye başlamıştır" dedi.

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Barzani ısrarının bedelini taksit taksit ödemeye başlamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "(MHP diye bir parti artık yok) diyebilecek kadar cüret ve küstahlık gösteren kripto simaların, karaktersiz fırıldakların, parti değiştirirken dillerinin ayarını da kaçırmaları kendilerini kurtarmaya yetmeyecektir. Yeni ve ısmarlama koltuklarına ısınmaya çalışan köhne, dönme ve siyasi tortuların çıra gibi yanacağı zaman elbet gelecektir." dedi.

"Barzani ısrarının bedelini taksit taksit ödemeye başlamıştır"

"Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 25 Eylül korsan referandumu, Barzani'ye pahalıya patlamış, sonuçları doğal ve beklendiği gibi ağır olmuştur." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Barzani, ısrarının bedelini taksit taksit ödemeye başlamıştır. Atalarımız boşuna söylememiş, 'Aptal ata binerse bey oldum sanır, şalgam aşa girerse yağ oldum sanır.' Barzani'nin durumu da aynısıyla budur."

"Canımız kimden isterse silahı ondan alırız"

Devlet Bahçeli, "Biz NATO'ya değil, Kato'ya bakıyoruz, Kandil'i gözümüze kestiriyoruz, akıllarınca katlimizin fermanını imzalayan katillerle ölüm kalım mücadelesi veriyoruz. Canımız kimden isterse silahı ondan alırız, bunun hesabını da NATO'ya matoya vermeyiz. Herkes yerini yurdunu bilsin. Brüksel'den bize parmak sallamaktan vazgeçsin. Onlar varsın şatoda oturup NATO'nun düdüğünü çalsınlar. Biz Ankara'dan 29 Ekim 1923 ruhuyla dünyaya bakacağız, onurlu, imanlı, milli, ahlaklı, cesur ve elbette tam bağımsız bir şekilde sonsuza kadar yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler: MHP Genel Başkanı Bahçeli, gayrimeşru referandum, Barzani
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