Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nce (IKBY) yapılan gayrimeşru referanduma ilişkin, "Elbette ki Barzani dahil herkesin aklını başına alması lazım. Türkiye'de bugüne kadar bu oyunlara izin vermediğimiz gibi komşu ülkenin bütünlüğünü bozabilecek orada bir yangın çıkartacak, yarın o yangının Türkiye'ye sıçramasına vesile olacak hiçbir şeye izin vermeyeceğiz." dedi.

Arslan, Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen AK Parti Kars 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine değindi.

15 Temmuz'da bazı dış güçlerin maşalarını kullanarak ülkeyi zayıf düşürmeye çalıştığını ifade eden Arslan, ancak bu oyunun tutmadığını söyledi.

Türkiye'nin büyüyerek güçlendiğini ve dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Arslan, "Türkiye güçleniyor, zaten doğasında liderlik olan Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü dünyada daha fazla geçiyor. Cumhurbaşkanımızın her söylediği dünyada karşılık buluyor. Türkiye güçlendikçe daha fazla karşılık bulacak deyip bundan rahatsız olanlar var. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe dünyadaki ekonomi, ticaret pastasından daha fazla pay alacak diye korkanlar çekinenler var. İşte bu oyunların sebebi bu. Türkiye'nin ekonomisini çökertmeye çalıştılar. Allah'a şükürler olsun 2002 ile karşılaştırdığımızda 4 misli büyümüşüz ama sadece bu sene büyüme rakamları dünyada üçüncü sırada." ifadelerini kullandı.

IKBY'deki gayrimeşru referandum

IKBY'de yapılan gayrimeşru referanduma değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Şimdi etrafımızı ateş çemberine çevirip o ateş çemberinden, o yangından Türkiye'nin etkilenebilmesi, Türkiye'nin zayıf düşürülmesiyle ilgili oyun oynuyorlar ve oynamaya da devam edecekler. Hiç şüpheniz olmasın onların oyunlarını bozacağız. Baktılar ki burayı bozamıyorlar komşu ülkelerde, Suriye'de insanları birbirine vurdurarak, Irak'ta birbirine vurdurarak en son Kuzey Irak'ta sözde gayrimeşru bir referandum yaptırarak bu bölgede milleti birbirine düşürmek, onun üzerinden de o yangının Türkiye'ye sıçraması için çalışıyorlar.

Elbette ki Barzani dahil herkesin aklını başına alması lazım. Türkiye'de bugüne kadar bu oyunlara izin vermediğimiz gibi komşu ülkenin bütünlüğünü bozabilecek, orada bir yangın çıkartacak, yarın o yangının Türkiye'ye sıçramasına vesile olacak hiçbir şeye izin vermeyeceğiz. Tabi bunu yaparken oradaki mazlum milletlerin özellikle mağdur olmaması, oradaki insanların ezilmemesi, oradaki insanların üzülmemesi birincil hedefimizdir, ana hedefimizdir."

"Yangın komşunun evini yaktıktan sonra bizim evimizi yakmaya başlar"

Türkiye'nin her daim mazlum ve mağdurların yanında olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Nasıl ki Arakan'dakileri düşünüyorsak, nasıl ki Somali'dekileri düşünüyorsak onların mağdur olmaması, mazlum olmaması için her türlü imkanı seferber ediyorsak komşuda da zaten yaparız. Niye? Çünkü öbürünü insanlık adına yapıyoruz, İslam adına yapıyoruz, dinimizin bize emrettiği görevleri yerine getirmek, ecdattan aldığımız geleneklerin gereğini yapmak için yapıyoruz. Ama komşuda bunun üstüne gerekçelerimiz var. Niye? Orada yangın çıkarsa yangın komşunun evini yaktıktan sonra bizim evimizi yakmaya başlar. O yüzden yangına yerinde müdahale etmek onunla ilgili tedbirler almak konusunda bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Arslan, kardeşlik, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güya Türkiye'deki Kürtlerin hakkını savunuyorlar adı altında 40 yıldır bu millete hep kastettiler, hep şehitler verdirtiler. Baktılar ki beceremiyorlar komşu ülkelerde aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Orada dertleri milletler değil, orada dertleri o bölgeler üzerinden kargaşa çıkartmak, Türkiye'ye zarar vermek. Bu konuda dün olduğu gibi bugün de yarın da Allah'ın izniyle 80 milyon omuz omuza birlik beraberlik içinde 15 Temmuz'da olduğu gibi millet olma şuuruyla mücadele edeceğiz."

Arslan, konuşmaların ardından AK Parti eski Kars Merkez İlçe Başkanı Yusuf Kaya'ya plaket takdim etti.