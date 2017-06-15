  • 15 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Barbaros Muratoğlu tahliye edildi

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu tahliye edildi.

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Barbaros Muratoğlu tahliye edildi

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun, "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dördüncü duruşmada savcılık mütalaasının ardından kararını açıkladı.

Tutuklu Muratoğlu'nun, "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, verilen ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Muratoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın hazırladığı iddianamede, Muratoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. AA

Etiketler: tahliye, fetö, Doğan Holding, barbaros muratoğlu
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