'Banliyö hatları Ankara'da bu yıl, İstanbul'da 2018'de açılacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara'daki banliyö hattının bu yıl, İstanbul'daki iki hattın da gelecek yıl hizmete açılacağını bildirdi.

Arslan,Türkiye'nin Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı tren (YHT) işletmecisi olduğunu belirterek, bu durumun kendilerini hem fert hem de sorumluluk almış kişiler olarak memnun ettiğini söyledi.

1950'lerden sonra ihmal edilen demiryollarının devlet politikası haline gelmesiyle ülkenin katettiği mesafenin görüldüğüne işaret eden Arslan, "Biz bin 213 kilometre yüksek hızlı tren işletmeciliği yapıyoruz. Yaklaşık 4 bin kilometrelik inşaat, 5 bin 700 kilometrede de etüt projeler devam ediyor. Bu hedeflerimizi ortaya koymak, 2023 yılına yönelik katedeceğimiz mesafeyi göstermesi adına çok çok önemliydi." dedi.

"Yolcular YHT konforu istiyor"

Arslan, Ankara'dan Pendik'e kadar YHT konforunu gören yolcuların, trenin Pendik'te kalmasını istemediğini ve Haydarpaşa'ya, Avrupa Yakası'na kadar gidebilmek istediğini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"İstanbul'dakiler de Marmaray'ın rahatlığını görünce istiyor ki her iki yaka banliyö hatlarıyla bağlansın, Halkalı'ya kadar Marmaray konforuyla seyahat etsin. Biz, Pendik'ten Halkalı'ya kadar olan banliyölerin kalan kısmının Marmaray standardına dönüştürülmesi çalışmalarını çok hızlı şekilde yürütüyoruz. Önümüzdeki yıl sonunda her iki yakadaki Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını metro standartlarına getirmiş olacağız. 2018 sonu itibarıyla insanlarımız, bu hattı kullanabiliyor olacak. Ankara'dan kalkan YHT de Haydarpaşa Garı'na gidebildiği gibi arada bazıları Marmaray'ı kullanarak Avrupa Yakası'na geçmiş olacak, dolayısıyla ulaşım kesintisiz hale gelecek. Bunun dışında da İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürüttüğümüz birçok raylı sistem var."

İstanbul'da bir kişinin, aktarmayla da olsa şehrin herhangi bir yerine raylı sistemle gidebileceğini düşünürse araçla yola çıkmayacağını ifade eden Arslan, amaçlarının belediyeyle yapılan raylı sistemleri birbirini tamamlar şekilde banliyö ağı haline getirmek olduğunu bildirdi.

Arslan, Ankara'da da Keçiören metrosunun bu sene başında hizmete girdiğini anımsatarak, hattın Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) geldiğini, buradan da Tandoğan üzerinden Kızılay'a uzatılmasına ilişkin çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

"Tren ağını yaygınlaştırmak için olağanüstü çabamız var"

Bu yıl sonunda çalışmaları tamamlanacak Başkentray'ın hem banliyö hizmeti vermesi hem de YHT'nin Sincan'a gidişinin hızlanması adına önemli olduğunu vurgulayan Arslan, İzmir'de Torbalı-Selçuk raylı sistem hattının hizmete alındığını, diğer şehirlerde de benzer raylı sistem talepleriyle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Arslan, hem yük hem de yolcu taşımacılığında şehir içi raylı sistemler, hızlı tren (HT) ve YHT çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zaman zaman 'bizim ili söylemedi' diye eleştiriler oluyor. Eskiden il söylemek kolaydı çünkü Ankara-Eskişehir, Eskişehir-Bilecik-Kocaeli-İstanbul, Ankara-Konya çalışılıyordu, 4 ilin ismini söyleyince oluyordu. Şimdi öyle değil, bir baştan bir başa doğu-batı aksında, kuzey-güney aksında birçok proje var. Onları sayarsak illerimizin en az yüzde 60'ını saymamız lazım ama bilinsin ki HT ve YHT ağını ülke genelinde yaygınlaştırmak adına olağanüstü çabamız var."