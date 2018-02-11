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Buradasınız : » » Bank Asya'ya para yatırmak tek başına FETÖ üyeliği suçu sayıldı

Bank Asya'ya para yatırmak tek başına FETÖ üyeliği suçu sayıldı

Yargıtay FETÖ konusunda dikkat çekici bir karar aldı. 17/25 Aralık yargı darbesi sonrası Bank Asya’ya para yatırmanın tek başına FETÖ üyeliği suçu olduğuna karar verdi.

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Bank Asyaya para yatırmak tek başına FETÖ üyeliği suçu sayıldı

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Bank Asya’ya para yatıran bir öğretmenin örgüt üyesi olduğuna hükmetti. Yargıtay milat olarak da FETÖ elebaşının “Para yatırın” talimatı verdiği 15 Ocak 2014 tarihini belirledi.

Karar İzmir’deki bir dosya üzerinden verildi. İzmir’de öğretmenlik yapan Ufuk Keskin Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten çıkarıldı. 17/25 Aralık sürecinden eşinin Bank Asya'daki hesabına iki kez para yatırdığı belirlendi. 

Davalı, FETÖ'nün dershanelerine gitmediğini, evlerinde kalmadığını ve toplantılarına katılmadığını beyan etti. Davalı, örgütün okullarında öğretmenlik yapmamıştı. Ayrıca ByLock da kullanmamıştı. Beraatını istedi. Davanın temyiz incelemesi yapıldı. 

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi sanığın doğrudan örgüt üyeliği yönünde bir tespitte bulunmadı.

Ancak, terör örgütüne, örgüt liderinin çağrısı sonrasında para yatırmasından dolayı "örgüte yardım" suçundan örgüt üyesi gibi cezalandırılması gerektiğine karar verdi. 

Mahkeme diğer terör örgütü mensupları gibi örgüt üyeliğinden cezalandırılmasına hükmetti.

Yüksek mahkeme kararında bir tarih de belirledi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Bank Asya'ya para yatırın" talimatını verdiği 15 Ocak 2014 tarihini örgüt üyeliği için milat olarak aldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yargıtay, Bank Asya, 17/25 aralık yargı darbesi
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