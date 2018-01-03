Bank Asya'nın A Grubu hissedarlarına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve Asya Katılım Bankası AŞ'nin (Bank Asya) yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ile oy hakkı bulunan A Grubu 68 hissedarın yakalanması için İstanbul merkezli operasyon başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'nın yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu 68 eski hissedar hakkında, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyonlarda 49 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan zanlılardan 2’sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA