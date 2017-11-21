'Bangladeş'te 25 konteyner ile 125 bin kişiye hizmet vereceğiz'

Myanmar’daki şiddetten kaçan ve tek çare olarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara Türkiye'nin desteği sürüyor.

Bangladeş hükümetinin belirlediği bölgede, sığınmacılar için uluslararası yardımlarla 84 bin konteyner ev yapılması kararlaştırılmıştı.

Bölgeye 20 bin konteyner ev yapma kararı alan Türkiye bu sayıyı 25 bine çıkardı.

Konutların yapımını Kızılay, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Türkiye üstlenmişti.

Ayrıca Bangladeş sınırındaki Cox's Bazar Kampı'nda yaşayanlar için temiz su kuyuları açılmaya devam edecek.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye Cumhuriyeti olarak 20 bin konteyner ve bu 20 bin konteyner da 100 bin kişiye hizmet vermeyi planlamıştık ve 25 konteyner ve 125 bin kişiye hizmet verebileceğimiz bir şekle getirebileceğimizi gördük. Ayrıca bu yılın sonuna kadar bölgeye 2 sahra hastanesi kuracağız. Bunlarla birlikte çalışacak 10 adet de sağlık ocağı oluşturacağız."dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Mofazzal Hossain Chowdhury'yi makamında kabul etti.

Görüşmede, Arakan Müslümanlarına yönelik yapılacak yardımlar masaya yatırıldı.

Kaynak: TRT Haber