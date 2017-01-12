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Buradasınız : » » 'Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Kara idi'

'Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Kara idi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara idi."dedi.

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Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Kara idi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgada kendisine yumruk atan kişinin, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu söyledi.

Şahin, TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde çıkan kavgada yaralandığını anımsattı.

Hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini ve evinde istirahat ettiğini, aldığı darbe nedeniyle konuşmakta sıkıntı yaşadığını belirten Şahin, "Bana yumruk atan CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara idi." dedi.

"Öyle bir durumu hatırlamıyorum"

Milletvekili Kara ise kavga sırasında kendisine yumruk atıldığını, hastanede halen tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Kara, Fatih Şahin'e yumruk atılmasına ilişkin, "Öyle bir durumu hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylediler, üzüldüm de. Fatih Bey'in fotoğrafını gösterdiler. Ben ona niye vurayım? Acil servise geldiğim ana kadar olan sürede kopuk kopuk hatırlayamadığım anlar var." diye konuştu.

Etiketler: chp antalya milletvekili, Fatih Şahin, tbmm, anayasa değişikliği, yeni anayasa
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