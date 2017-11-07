  • 07 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.865
    EURO 4.47
  • BIST 113009.27
    ALTIN 158.687
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti adayı Zekai Kafaoğlu seçildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Balıkesir Belediye meclisinde yapılan oylamanın ilk turunda çoğunluk sağlanamayınca ikinci tur oylama yapıldı.

6 Eylül İlçesi Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 66 geçerli oydan 64'ünü alarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Zekai Kafaoğlu, seçildikten sonra yaptığı konuşmada, bölmeye değil, birleştirmeye, düşmanlıkları değil dostlukları arttırmaya geldiklerini belirtti.

Kafaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tavsiyeleri doğrultusunda, Balıkesir'i yeniden hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

TRT HABER 

Etiketler: zekai kafaoğlu, balıkesir belediye başkanı, ahmet edip uğur
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER