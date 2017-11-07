Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu

Balıkesir Belediye meclisinde yapılan oylamanın ilk turunda çoğunluk sağlanamayınca ikinci tur oylama yapıldı.

6 Eylül İlçesi Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 66 geçerli oydan 64'ünü alarak, Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Zekai Kafaoğlu, seçildikten sonra yaptığı konuşmada, bölmeye değil, birleştirmeye, düşmanlıkları değil dostlukları arttırmaya geldiklerini belirtti.

Kafaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tavsiyeleri doğrultusunda, Balıkesir'i yeniden hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

TRT HABER