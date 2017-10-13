Bakü-Tiflis-Kars demiryolunda geri sayım başladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlıkta düzenlenen, TCDD Taşımacılık AŞ ile OMSAN Lojistik AŞ arasında lokomotif ve vagon kiralanmasına ilişkin işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin 1 Ocak'tan itibaren fiilen faaliyete başladığını anımsatan Arslan, "Şimdi de demiryollarında ülkemizin ilk özel sektör şirketiyle tanışıyoruz. OMSAN Lojistik AŞ, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne başvurması sonucunda 'ilk özel demiryolu tren işletmecisi' statüsüne sahip şirket oldu. Şirket, TCDD Taşımacılık AŞ'den Demirdağ-İskenderun parkurunda yapılacak cevher taşımalarında kullanılmak üzere 15 adet elektrikli lokomotif ve 350 adet cevher vagonu kiraladı." diye konuştu.

BTK'nın resmi açılışı 30 Ekim'de

Testleri devam eden Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattında çok önemli aşamaya geldiklerini belirten Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, 30 Ekim'de Bakü'den ilk resmi tren seferimizi başlatacağız. Tren, kesintisiz şekilde yeni hattan Kars'a kadar gelecek. Sonrasında yükü nereye götürmek isterlerse, ister Akdeniz'e indirsinler, isterlerse kesintisiz şekilde ülkemizin en batı ucuna, Avrupa'ya göndersinler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Gürcistan yetkililerinin katılımı ile inşallah ilk resmi seferi başlatmış olacağız. Böylece hattı açmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektöre serbestleşme çağrısı

Özel sektör şirketlerinin demiryollarının serbestleşme süreciyle yakından ilgilenmesini mutlulukla karşıladıklarını bildiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adil rekabet koşulları ve sağlıklı işleyen bir yapıyla serbestleşmesi tamamlanmış bir demiryolu pazarının oluşması için çalışıyoruz. Ancak bu noktada artık her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Bundan sonra demiryolları sektörünün büyütülmesinde özel demiryolu tren işletmecileri de sorumluluk alacak. Birçok sektörden birçok firma bu süreçle ilgileniyor. Biz süreci kolaylaştırırız, yolu açarız ama önemli olan özel sektörün de burada yer alması, elini taşın altına koyması ve sektörün büyümesini hep beraber gerçekleştirmemiz. Havacılık sektörü de elini taşın altına koyuyor zannediliyordu ama THY olağanüstü büyüdü, dünya devi oldu. Özel sektör şirketleri de dünya çapında iş yapabilir hale geldiler. Demiryolu sektörünü de böyle bir gelecek bekliyor. Özel sektörün de sorumluluk alarak bu işin içinde yer almasını özellikle istiyoruz. Çünkü, hep birlikte daha güçlü demiryolu sektörünü gerçekleştirmemiz çok daha kolay."