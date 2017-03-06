Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi Haziran'da hizmete girecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğine işaret ederek, "İki ay içerisinde inşaatları bitirip ondan sonraki iki aylık süreçte de testlerini yapıp haziran ayı içerisinde artık Bakü-Tiflis-Kars Projesiyle dizel lokomotif işletmeciliğine geçmek istiyoruz." dedi.

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışının ve soğuk havanın bölgeye ve ülkeye bereket getirdiğini ancak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ndeki çalışmaları aksattığını dile getirdi.

Bu sebeple bugünlerde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin çalışmalarına özellikle sahada daha çok yoğunlaşacaklarını vurgulayan Arslan, "İki ay içerisinde inşaatları bitirip ondan sonraki iki aylık süreçte de testlerini yapıp haziran ayı içerisinde artık Bakü-Tiflis-Kars Projesiyle dizel lokomotif işletmeciliğine geçmek istiyoruz çünkü bu proje sadece ülkemiz için değil, ülkemiz üzerinden ticaret yapmak isteyen bütün dünya ülkeleri için önemli proje. Çin'den, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan gelen yük hareketi ülkemiz üzerinden Avrupa'ya gidebilecek." diye konuştu.

Arslan, proje ile Avrupa'dan gelen yükün Türkiye üzerinden Asya'ya götürüleceğine işaret ederek, "Bu sadece taşımacılık anlamında ülkemize sağlayacak katma değer değil bütün bu dünyadaki taşımacılık sistemine entegre olmakla birlikte biz demiryolu sektöründe çok daha fazla yük taşıyabilir hale geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin Türkiye'yi demiryolu sektöründe daha aktif hale getireceğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Kars'ın böyle bir özelliği ve böyle bir önemi var. Demiryolu açısından düşündüğünüz zaman, Edirne'den Kars'a kadar demiryolu var. Yani Avrupa'dan gelen demiryolu Marmaray projesi marifetiyle iki kıtayı denizin altından geçerek Kars'a kadar geliyor ancak Kars sonrası yok. Bunun önemli, eksik olan halkasını tamamlamak adına Bakü-Tiflis-Kars Projesi ile ilgili süreçler devam ediyor ve inşaat aslında bitme aşamasına geldi ancak kış şartlarında bazı yerlerde çalışabildik, bazı yerlerde çalışmadık çünkü bu sene kış çok çetin geçti."

Türkiye'nin yanı sıra dünya da projeyi takip ediyor

Türkiye kadar dünya ülkelerinin de söz konusu projeyi takip ettiğini vurgulayan Arslan, projenin Pakistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısında da gündeme geldiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta Pakistan'da olduklarını anımsatan Arslan, şöyle devam etti:

"Malumunuz Pakistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatının toplantısındaydık ki orada 10 ülke var. Bu proje aşağı yukarı bütün bu ülkeleri ilgilendiriyor. Onların da hepsinin merakla ve önemle beklediği Bakü-Tiflis-Kars'ın bitmesi. Orta koridoru yani Avrupa, Asya arasındaki taşımacılık koridorları açısından düşündüğümüzde orta koridoru en hızlı, en kestirme kısa mesafeye kavuşturacak olan Bakü-Tiflis-Kars'ın bir an önce bitmesini bekliyorlar. Bu proje inşallah haziran ayı içinde bittiğinde hem ülke olarak biz hem dünya ülkeleri bu projeden yararlanabilir hale gelecek. Projenin tabii ki Doğu Anadolu'ya katkısı olacak, ülkemiz demiryolu sektörüne de ciddi katkısı olacak."

"Çin-Avrupa arasındaki ulaşım süresi 3,5 kat azalacak"

Çin'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, dünya pazarlarına giden bir ürünün deniz yoluyla 45 ile 60 gün arasında varabildiğini söyleyen Bakan Ahmet Arslan, yine Rusya, kuzey koridor üzerinden giden bir ürünün de bir aydan fazla sürede adresine ulaşabildiğine dikkati çekti.

Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin zaman ve maliyet kaybını azaltacağını ifade ederek, "Orta koridorun tamamlayıcısı olarak Bakü-Tiflis-Kars bittiğinde Çin'den gelen bir yük, demiryolu ile 15 günde Avrupa'ya gidebilecek. Bunun anlamı ne? Mesafe 3-3,5 kat azalmış olacak. Hem zamandan tasarruf hem maliyetten tasarruf olacak. Dolayısıyla ekonomik olmayan birçok taşıma, taşıma süresi 45 günden 15 güne düştüğünde ekonomik hale gelecek." dedi.