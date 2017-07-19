  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.525
    EURO 4.061
  • BIST 107417.52
    ALTIN 140.665
Buradasınız : » » Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ilk yolcularını taşıdı

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ilk yolcularını taşıdı

Bakan Arslan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu kullanarak Kars'tan Gürcistan'a seyahat edip, proje kapsamında ilk yolcu taşımacılığı gerçekleşmiş oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ilk yolcularını taşıdı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan yetkilileriyle, büyük kısmı tamamlanan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu'nu kullanarak Kars'tan Gürcistan'a seyahat edip, proje kapsamında ilk yolcu taşımacılığını gerçekleştirdi.

Yol boyunca sınır köylerindeki çok sayıda kişi, cep telefonuyla hatta ilk kez yolcu taşımacılığı yapan treni görüntüledi, seyahat edenleri selamladı.

Arslan, Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı Cavid Gurbanov, Gürcistan Demiryolları Başkanı Mamuka Bakhtadze, Kazakistan Demiryolları Başkanı Kanat Alpispayev'i de yanına alarak, seyir halindeki trende gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Arslan, yol boyunca inşaat çalışmalarını yerinde görme ve üç ülkenin yöneticileriyle görüş alışverişi yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

"Bu proje, üç ülkenin dünyanın hizmetine sunduğu bir proje olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeye büyük önem verdiğini vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Zor bir güzergahta çalışıyoruz. Bu projede 3 ülke birlikte çalışıyor. Memnuniyetle ifade edebiliriz ki ilk defa yolculu seyahat yapıyoruz. Bugün bir tarih yazılıyor. Sizinle bu tarihe şahitlik ediyoruz. Kısa süre içinde Türkiye ve Gürcistan'daki çalışmalar, üç ülkenin iş birliğiyle inşallah bitmiş olacak. Bu hattı özellikle yük taşımacılığının hizmetine sunmuş olacağız. Bu proje, üç ülkenin dünyanın hizmetine sunduğu bir proje olacak. En az bizim kadar Kazakistan'ı, Çin'i ve Avrupa'nın tamamını ilgilendiriyor. Çünkü başka koridorları düşündüğünüzde çok daha kısa sürede ve düşük maliyette yük getirisi sağlanabiliyor."

Projenin hayata geçmesine çok kısa süre kaldığını belirten Arslan, "Temennimiz o ki Asya ile Avrupa arasında orta koridorun tamamlayıcısı olan Marmaray'ı çok daha anlamlı hale getirecek olan demiryolu projesini hizmete sokmanın arifesindeyiz. Bu coğrafyadaki kardeşliği pekiştirecek, kültürel birlikteliği artıracak, ticareti büyütecek bir projenin son aşamasına gelmiş bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.  

Etiketler: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER