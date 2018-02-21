Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında hedef Çin

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gürcistan, Başbakan Yardımcısı Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsişvili ile Bakanlık Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Gürcistan ile ticaret hacminin 2016'da 1,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten Arslan, bu hacmin daha da artacağına inandığını dile getirdi.

Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

"Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları bu denli bir projeyle taçlandırmak iki ülke için de gurur verici. Bu projeyle Asya ile Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturmuş olduk. Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ticaretin Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden gerçekleştirilmesi bizim önemli hedeflerimizden biri."

Türkiye Gürcistan ikili ilişkilerinin tarihten gelen bağlarla önemli boyutlara eriştiğine işaret eden Arslan, Gürcistan'ın, Türkiye'nin Kafkasya'daki stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK, DEAŞ, PYD ve YPG gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlarda Gürcistan'ın Türkiye'nin yanında yer aldığına dikkati çekti.

"15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından 19 Temmuz'da Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, ülkemizi ziyaret ederek bize olan desteğini bütün dünyaya göstermiştir."

Türkiye'ye, Gürcistan'nın toprak bütünlüğünü desteklediği için teşekkür eden Kumsişvili, "Bizim terörizme karşı beraber mücadele etmemiz gerekiyor. İhtiyaç olduğunda Gürcistan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır." dedi.

Kaynak: AA