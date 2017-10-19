Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının ilk sefer tarihi belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattının ilk resmi seferinin 30 Ekim'de yapılacağını belirterek, "Ama tek başına çok anlamlı olmayabilir. Onu hızlı trenle Edirne'den Avrupa'ya götürecek adımı atıyoruz." dedi.

Arslan, Kars-Ardahan-Iğdır Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nce (KAISİAD) Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "2. Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri"ne katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Arslan, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, Türkiye'nin her yerinde, Anadolu coğrafyasında vatandaşların ırk, renk, din, dil ayrımı yapmadan birbiriyle kucaklaştığını söyledi.

Üç ili birbirinden ayırmadan valiler, milletvekilleri, belediye başkanlarıyla bölgenin kalkınması için çalıştıklarını dile getiren Arslan, son 15 yılda bölgeye yapılan hizmetlerden bahsetti.

Bakan Arslan, illerin önce komşu şehirler, sonra bölgeler, sonra da komşu devletlerle bağlantısını çok önemsediklerini kaydederek, bölgeye ve ülke geneline yaptıkları bölünmüş yol ve sıcak asfalt yatırımlarını anlattı.

BTK demir yolunda ilk sefer liderlerin katılımıyla yapılacak

Arslan, BTK demir yolu hattının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin katılımıyla 30 Ekim'de açılacağını, ilk seferin Bakü'den başlatılacağını söyledi.

Seferlerin başlamasıyla sadece bir trenin hareket etmeyeceğini dile getiren Arslan, burada bölgenin makus talihinin değişeceğini aktardı.

Arslan, bu demir yolu hattını Kars'ta lojistik merkezi ile taçlandırdıklarını kaydederek, Ardahan'a demiryolu bağlantısı yaparak orayı da canlandıracaklarını anlattı.

Üç ilde yapılacak projelerden bahseden Arslan, aynı zamanda İran, Azerbaycan ve Türkiye arasında demir yolu hatları yapacaklarını söyledi.

Konuşmalar sonrası Bakan Arslan, il valileri, bölge milletvekilleri, belediye başkanları ve dernek başkanları ile açılış kurdelesini kesti.

Sonrasında stantları gezen Arslan, burada stant görevlileri ile sohbet etti, yerel ürünlerin tadına baktı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Üç şehrin tarihi ve turistik yerlerinin, gıda ve tarım ürünlerinin tanıtıldığı ve satıldığı etkinlik, 22 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA